Preminula Gloria Steinem, ikona borbe za prava žena

Američka novinarka, spisateljica i feministička aktivistica Gloria Steinem preminula je u 92. godini života.

Kako je navedeno u saopćenju objavljenom na njenom Instagram profilu, umrla je mirno u svom domu u New Yorku, okružena bliskim ljudima.

Steinem je bila jedna od najprepoznatljivijih figura drugog vala feminizma u Sjedinjenim Američkim Državama, a svojim novinarskim radom i aktivizmom pomogla je da teme ženskih prava postanu dio šire javne rasprave.

Jedan od najpoznatijih trenutaka njene karijere dogodio se 1963. godine, kada se zaposlila kao Playboy Bunny kako bi istražila uslove u kojima su žene radile u Playboy Clubu. Nakon 11 dana tajnog rada objavila je reportažu koja ju je učinila poznatom.

Kasnije se pridružila magazinu New York, a 1971. godine bila je među osnivačicama magazina Ms., koji je postao jedno od najvažnijih glasila američkog feminističkog pokreta.

Tokom više od pola stoljeća aktivizma zalagala se za prava žena i borbu protiv diskriminacije, rasizma i ekonomskih nejednakosti, a ostala je politički aktivna i u poznim godinama.

Steinem je 2011. godine rekla da se nada da će živjeti do stote, uz poruku da „ima još toliko toga što treba uraditi“. Iako nije dočekala stotu godinu, ostala je aktivna gotovo do kraja života.