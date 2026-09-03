Tri brza recepta Jamieja Olivera koja su gotova za 20 minuta

U užurbanom ritmu života često nema mnogo vremena za kuhanje, ali to ne znači da obrok mora biti nezdrav ili dosadan. Jamie Oliver ima nekoliko recepata koji se pripremaju za 20 minuta ili manje, a mogu poslužiti kao brz ručak ili večera.

Zelena riža na grčki način s feta sirom

Za četiri osobe potrebno je 300 grama basmati riže, peršun, kopar, mladi špinat, manja glavica brokule ili romanesco karfiola, 100 grama feta sira, grčki jogurt, zelene masline, pistacije i limun.

Riža se kratko kuha, a zatim joj se dodaje izmiksana smjesa špinata, peršuna i kopra te nasjeckana brokula. Feta sir stavlja se u sredinu posude i sve se kuha još desetak minuta.

Na kraju se jelo posipa mješavinom maslina, pistacija, peršuna i limunove korice, a služi uz jogurt pomiješan s koprom.

Rezanci s patlidžanom i pikantnim preljevom

Za dvije osobe potrebni su veliki patlidžan, crveni luk, menta, rižini rezanci, dvije limete, đumbir, bijeli luk, soja sos i čili papričice.

Patlidžan se najprije omekša u mikrovalnoj pećnici, dok se luk prži dok ne postane hrskav. Rezanci se preliju vrelom vodom i ostave da omekšaju.

Preljev se pravi od soka limete, đumbira, bijelog luka, soja sosa i maslinovog ulja. Rezanci se zatim serviraju s patlidžanom, preliju pripremljenim umakom i pospu hrskavim lukom, mentom i čilijem.

Piletina na sicilijanski način

Za dvije osobe potrebni su pileći fileti, tikvica, cherry paradajz, integralni kus-kus, kadulja, kapari, bijeli luk, limun i svježi zrnati sir.

Piletina i tikvice kratko se zapeku u tavi, dok se paradajz nekoliko minuta peče pod grilom. U pleh se zatim dodaju kus-kus i vrela voda, a preko njih piletina, tikvice i začini.

Sve se peče još nekoliko minuta, a prije posluživanja dodaju se zrnati sir i limun.

Ova tri recepta pokazuju da i uz malo vremena možete pripremiti raznovrstan i ukusan obrok bez dugog boravka u kuhinji.