Septembar u BKC-u Tuzla: Od sevdaha, knjige i predsatva, do ukrajniskog baleta i španskog flamenca

Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona sa početkom septembra je otvorio svoju 29. programsku sezonu, a tokom ovog mjeserca bit će mjesto susreta različitih umjetničkih izraza, programa, izvođača i vjerne publike. Program donosi književne promocije, koncerte, balet, flamenco, pozorišne predstave i stručne sadržaje, a na sceni BKC-a smjenjivat će se domaći, regionalni i međunarodni umjetnici.

Septembarski program počinje već u četvrtak, 3. septembra u 19.00 sati u Plavoj sali, promocijom romana „SONJA – hronologija jednog nestajanja“ autorice Aleksandre Letić. Roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Štajnfeld povezuje elemente detektivske istrage s pitanjima usamljenosti, nerazumijevanja, stereotipa i društvenih pritisaka. Program će moderirati glumac Hazim Mujčinović, odlomak iz knjige i recenziju čitat će glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković govoriti o autorici.

Već narednog dana, u petak, 4. septembra u 19.00 sati, BKC će biti domaćin koncerta u znak sjećanja na profesoricu Lejlu Mulaosmanović, dirigenticu i pedagogicu koja je ostavila značajan trag u životima svojih učenika i kolega. Njenu uspomenu kroz muziku će čuvati članovi horskih ansambala, solisti na klaviru i gitari, bivši učenici, profesori i kolege. Organizator koncerta je Aida Šiljić, a suorganizator JU BKC TK.

Književni program nastavlja se 7. septembra u 18.00 sati u Plavoj sali, gdje će biti predstavljena knjiga „Život sa dijagnozom“ autorice Vahide Tursić, a već 10. septembra u 18.00 sati u Plavoj sali zakazana je promocija knjige „Kako odgojiti dijete da ne ispadne poput mojeg“ autorice dr. sc. Amre Imširagić.

Istog dana, 10. septembra u 20.00 sati, tuzlansku publiku očekuje i koncert Amire Medunjanin, jedne od najprepoznatljivijih interpretatorki sevdaha i tradicionalne muzike Balkana. Nakon izuzetno posjećenog nastupa u BKC-u u aprilu 2025. godine, Amira se vraća s novim koncertnim repertoarom i svojim prepoznatljivim spojem tradicionalnog izraza i savremenog muzičkog senzibiliteta.

Međunarodni baletni program započet prošle godine nastavlja se 11. septembra u 20.00 sati u Velikoj sali, kada će Ukrajinski klasični balet Kijev izvesti muzičko-baletnu predstavu „Ledena princeza“. Predstava inspirisana Andersenovom „Snježnom kraljicom“ i motivima poznatim savremenoj publici donosi spoj klasičnog baleta, muzike, raskošnih kostima, scenografije i svjetlosnih efekata. Na sceni će nastupiti 30 profesionalnih balerina i baletana, a organizator gostovanja je Stage Production Sarajevo.

Jedan od centralnih muzičkih događaja mjeseca slijedi 18. septembra u 20.00 sati, kada u Velikoj sali nastupa Divanhana. Jedan od najznačajnijih savremenih bh. sastava posvećenih sevdahu tuzlanskoj publici predstavit će pjesme sa albuma „Radio Sevdah“, uz dobro poznate numere koje su obilježile njihov dosadašnji rad. Divanhana se u BKC vraća nakon koncerta održanog u martu 2023. godine.

Poseban međunarodni umjetnički doživljaj očekuje publiku 20. septembra u 19.30 sati, kada direktno iz Seville u BKC stiže Puerto Flamenco sa muzičko-scenskim performansom „PURO“. Ples, vokal, gitara i udaraljke donijet će duh Andaluzije i flamenco u njegovom izvornom obliku. Gostovanje je dio Festivala DANSAR, a pred publikom će nastupiti umjetnici profesionalne seviljske flamenco scene.

BKC će 21. i 22. septembra biti domaćin i predstave „RODE“, realizovane u produkcijskoj saradnji s Pozorištem mladih Tuzle. Predstava će oba dana biti izvođena u više dnevnih termina za organizovane posjete škola, dok je termin za građanstvo u 19.00 sati.

Septembarski program obuhvata i stručne sadržaje. 25. septembra, od 10.00 do 15.00 sati u Velikoj sali, bit će održana konferencija „IKT u obrazovanju TK – Digitalna pismenost“, u organizaciji Udruženja profesora i nastavnika informatike TK i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Od književnosti i pozorišta do sevdaha, klasičnog baleta i autentičnog flamenca iz Seville, septembar u BKC-u Tuzla donosi sadržaje namijenjene različitim generacijama i interesovanjima publike.

Detaljne najave pojedinačnih programa, informacije o ulaznicama, eventualne izmjene termina i druge aktuelnosti posjetitelji mogu pronaći na web stranici Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona www.bkctuzla.ba.