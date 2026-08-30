U BKC-u Tuzla promocija romana „SONJA – hronologija jednog nestajanja“

U Plavoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona u četvrtak, 3. septembra, bit će održana promocija romana „SONJA – hronologija jednog nestajanja“ autorice Aleksandre Letić.

Promocija počinje u 19 sati, a roman kroz priču o misterioznom nestanku mlade programerke Sonje Štajnfeld otvara pitanja osame, nerazumijevanja, društvenih stereotipa i pritisaka koje društvo nameće pojedincu.

Djelo povezuje elemente detektivske priče sa temama ravnopravnosti, ljudskosti i društvenih predrasuda, dok kroz lik inspektorke Vidić propituje krutost društvenih normi, seksizam i malograđanske obrasce.

Tokom promocije odlomak iz romana i recenziju čitat će glumac Vladan Božić, dok će Albina Vicković kroz kratki lični osvrt predstaviti autoricu. Moderator promocije bit će glumac Hazim Mujčinović.

Roman je objavljen 2026. godine u izdanju „ASoglas“ d.o.o. Zvornik.

Promocija će biti održana 3. septembra u 19 sati u Plavoj sali JU BKC TK u Tuzli.