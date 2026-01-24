Večeras u BKC-u TK predstava „Poslanik“, satira koja donosi humor i društvenu kritiku

Savremena teatarska produkcija „Poslanik“ večeras stiže pred tuzlansku publiku, a predstava će biti izvedena na sceni BKC-a TK u Tuzli 24. januara 2026. godine s početkom u 19:30 sati.

Riječ je o predstavi koja kroz satiru, humor i društvenu kritiku govori o aktuelnim društvenim i političkim pojavama, nudeći publici prepoznatljivu sliku političke stvarnosti u Bosni i Hercegovini i šire. Iako je dramski tekst Branislava Nušića napisan prije više od stotinu godina, njegova satira, kako navode autori adaptacije, i danas zvuči savremeno.

Adaptaciju teksta potpisuju Murat Hasanagić i Suad Avdagić, koji su Nušićevu komediju prilagodili današnjem vremenu. Predstava je, prema najavi, premijerno izvedena u decembru u Živinicama, a večerašnje igranje u Tuzli dolazi u okviru produkcije UG „Scena“ Živinice.

U predstavi igraju Irfan Kasumović, Emina Goletić, Baisa Baki, Suad Avdagić, Hazim Mujčinović, Mirza Mujagić, Lejla Redžić i Marinko Mišić, dok se u predstavi pojavljuju i Murat Hasanagić te Emir Ibrahimović. Predstava je, kako je navedeno, ujedno i svojevrsno priznanje za 50 godina umjetničkog stvaralaštva Suada Avdagića.