Smijeh do suza: Predstava “Poslanik – Zastupnik” 24. januara u BKC Tuzla

Savremena teatarska produkcija „Poslanik“ uskoro stiže pred tuzlansku publiku, donoseći na scenu BKC-a TK snažnu dozu satire, humora i društvene kritike.

Riječ je o predstavi koja kroz komičan, ali britak pristup progovara o aktuelnim društvenim i političkim fenomenima, nudeći publici prepoznatljivu sliku političke stvarnosti u Bosni i Hercegovini i šire. Iako je originalni dramski tekst Branislava Nušića napisan prije više od stotinu godina, njegova satira i danas zvuči izuzetno savremeno, potvrđujući da se obrasci vlasti i političkog ponašanja gotovo nisu promijenili.

Adaptaciju dramskog teksta potpisuju Murat Hasanagić i Suad Avdagić, koji su Nušićevu komediju uspješno prilagodili duhu današnjeg vremena. „Poslanik“ kroz humor pokazuje kako je politika postala unosan i trajan „show-biznis“, dok je smijeh jedini mehanizam kojim se ljudi mogu nositi s političkim turbulencijama koje ih svakodnevno okružuju.

Predstava na sceni donosi univerzalnu priču koja se može prepoznati u svakom gradu i svakoj čaršiji na Balkanu, jer Nušićeve poruke o vlasti, političarima i društvu nikada nisu bile jasnije i aktuelnije. Bez obzira na brzinu političkih promjena, publika se u ovoj predstavi može prepoznati i – nasmijati.

U predstavi igraju Irfan Kasumović, Emina Goletić, Baisa Baki, Suad Avdagić, Hazim Mujčinović, Mirza Mujagić, Lejla Redžić i Marinko Mišić, dok se u predstavi pojavljuju i Murat Hasanagić te Emir Ibrahimović. Glumački ansambl donosi snažnu energiju i humor koji garantuju smijeh do suza.

„Poslanik“, predstava koja je premijerno izvedena u decembru u Živinicama ujedno predstavlja i svojevrsno priznanje za 50 godina umjetničkog stvaralaštva istaknutog umjetnika Suada Avdagića.

Predstava u produkciji UG “Scena” Živinice će biti izvedena na sceni BKC-a TK u Tuzli 24. januara 2026. godine s početkom u 19:30 sati. Ulaznice po cijeni od 10 KM mogu se nabaviti u Marketing službi BKC-a TK Tuzla svaki radni dan od 8 do 15 sati. Informacije na broj telefona 035 311 070.