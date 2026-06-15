Medin rođendan premijerno pred tuzlanskom publikom

Predstava “Medin rođendan” premijerno će biti izvedena u Narodnom pozorištu Tuzla u utorak, 16. juna, s početkom u 18 sati. Predstava za djecu nastala je prema istoimenom djelu bosanskohercegovačke književnice Zehre Hubijar, a režiju potpisuje Ajla Bešić.

Riječ je o duhovitoj i edukativnoj priči koja mališane vodi u svijet šumskih životinja okupljenih povodom Medinog rođendana. Nakon što Medo primi čestitku svojih prijatelja, počinju pripreme za veliko slavlje na koje dolaze brojni stanovnici šume. Njihovu radost pokušava pokvariti ljubomorna Lija, ali zahvaljujući prijateljstvu, dobroti i međusobnoj podršci njeni planovi ne uspijevaju.

Predstava kroz zanimljivu priču šalje poruku o važnosti prijateljstva, empatije i radovanja tuđoj sreći. Dramatizaciju i dramaturgiju uradio je Armin Behrem, dok glumački ansambl čine Jasmina Dedić Ibrić kao Medo, Irma Mehinović kao Vjeverica, Zerina Mujkić kao Lija, Mirza Pinjić kao Zeko i Luka Spasojević kao Cvrčak.

Scenografiju predstave kreirao je Hari Ejubović uz asistenciju Alme Demirović, kostimografiju Vesna Teodosić, a muziku je komponovao Mirza Rahmanović Indigo. Korepetitor na songovima bio je Denis Hadžić, dok dizajn promotivnih materijala potpisuje Bojan Stojčić.

Predstava je namijenjena djeci predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, ali će svojim humorom, muzikom i toplom pričom privući i stariju publiku.

Prve reprizne izvedbe zakazane su za 21. i 27. juni u 12 sati. Ulaznice su dostupne putem platforme karter.ba i na biletarnici Narodnog pozorišta Tuzla.

Produkciju predstave podržalo je Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine kroz program sufinansiranja projekata kulture.