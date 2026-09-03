Požar u naselju Husino

Na području tuzlanskog naselja Husino u toku je aktivni požar niskog rastinja i šume.

“Požar je vidljiv iz okolnih naselja. Zbog nepristupačnog terena otežano gašenje. Sve raspoložive ekipe vatrogasaca su na terenu.” kratko su se oglasili vatrogasci iz Tuzle na svojoj Facebook stranici.

Ove godine, Tuzlanski kanton ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu zadesio je veliki broj požara. Najčešće se požari šire ka teško dostupnim lokalitetima, pa je njihovo gašenje otežano. Podsjećamo, na gašenju požara u Hercegovini koji traju već nekoliko dana potrošeno je desetine tona vode gašenjem iz helikoptera.