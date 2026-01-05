Ne rade semafori kod BKC-a, kod TV Slon odlomljene grane sa drveća

Snijeg koji je jučer neprestano padao u Tuzli i dalje stvara probleme u gradu, iako se na većini saobraćajnica polako topi. Saobraćaj je otežan, posebno u centralnim dijelovima grada.

Kod Bosanskog kulturnog centra Tuzla trenutno ne rade semafori, zbog čega je kretanje vozila dodatno usporeno i zahtijeva povećan oprez učesnika u saobraćaju.

Problemi su zabilježeni i u blizini TV Slon, tačnije na parkingu kod BKC-a, gdje je s drveća odlomljeno granje koje otežava kretanje pješaka. Parking prostor je ujedno zatrpan snijegom, što dodatno komplikuje situaciju za vozače i pješake.