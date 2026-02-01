Zimske noći brzo isprazne slab akumulator: Koliko je vožnje potrebno da se ponovo napuni

RTV SLON
Foto: Freepik

Mnogi vozači su se barem jednom našli u situaciji da sjednu u automobil i shvate da je akumulator ispražnjen. Nakon što vozilo uspiju upaliti uz pomoć klema, logično se nameće pitanje koliko dugo i koliko daleko treba voziti kako bi se akumulator dovoljno napunio za naredno pokretanje.

Njemački autoklub ADAC preporučuje nešto dužu vožnju ili prelazak veće udaljenosti u jednom potezu, bez preciznog vremenskog ili kilometarskog okvira. Razlog za to je što ne postoji univerzalno pravilo, jer trajanje punjenja zavisi od više faktora, među kojima su starost akumulatora, snaga alternatora i vanjska temperatura.

Ipak, u praksi se kao opće pravilo navodi da je oko pola sata vožnje uglavnom dovoljno, dok u nepovoljnijim uslovima punjenje može potrajati i do sat vremena. To bi trebalo osigurati da akumulator ima dovoljno energije za sljedeće paljenje. Tokom tog perioda preporučuje se da se motor ne gasi, a vožnja treba biti uobičajena, bez forsiranja brzine ili povećavanja broja obrtaja.

