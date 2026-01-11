Da li trebate zimi zagrijati motor automobila prije kretanja?

S generacije na generaciju prenose se savjeti o pravilnom korištenju automobila tokom zimskih mjeseci. Gotovo da ne postoji vozač koji nije čuo preporuku da se automobil, nakon paljenja, ostavi da radi u mjestu kako bi motor dostigao radnu temperaturu. Ovakva navika se rijetko dovodi u pitanje, jer se čini logičnim da zaleđenom motoru treba vremena da se zagrije prije polaska, piše Autoklub.

Međutim, stvarnost je drugačija. Dugotrajno zagrijavanje motora u mjestu zapravo može biti štetno i skratiti njegov vijek trajanja. Kada ujutro, na niskim temperaturama, sjednete u hladan automobil, nema potrebe da motor dugo radi prije kretanja.

Takva praksa može dovesti do uklanjanja uljnog filma sa zidova cilindara, što uzrokuje pojačano habanje motora. Istovremeno, motor koji radi u praznom hodu dok ne postigne radnu temperaturu nepotrebno troši gorivo.

Računar u automobilu koristi brojne senzore i stalno pravi proračune kako bi odredio optimalan odnos zraka i goriva prilikom hladnog starta. Zbog toga motor, kada je hladan, radi na većem broju obrtaja, jer sistem pokušava brže zagrijati motor.

Ipak, preporučljivo je pustiti motor da radi otprilike jednu minutu, a zatim krenuti u vožnju, bez naglog ubrzavanja.

Za vozače koji godinama praktikuju zagrijavanje motora u mjestu važno je napomenuti da ova navika nije uvijek pogrešna. Kod automobila starijih oko dvadeset godina, zagrijavanje na mjestu može biti opravdano, pa čak i preporučljivo. U takvim slučajevima savjetuje se vožnja pri nižim brzinama i obrtajima sve dok motor ne dostigne radnu temperaturu.

Koliko goriva se troši u praznom hodu?

Ako svaki put kada ujutro krećete na posao i popodne se vraćate kući ostavite automobil da radi u mjestu po pet minuta, to ukupno iznosi deset minuta dnevno. Pomnoženo s pet radnih dana u sedmici i 52 sedmice u godini, dolazi se do 2.600 minuta praznog hoda godišnje, odnosno oko 43,3 sata.

U slučaju automobila s benzinskim motorom zapremine 2,0 litra, to znači da se godišnje nepotrebno potroši približno 52 litre goriva.