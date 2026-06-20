Tuzla servis: Dvije ulice bez vode, sanacija kvara tokom dana

TUZLA SERVIS 20.06.2026.

*** VODOVOD – Dio ulice Krečanska i ulica Drage Karamana bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je pet puta, evidentirano je izvršenje sedam krivičnih djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 218 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je četiri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je osam beba, četiri djevojčice i četiri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.