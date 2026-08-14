Ovu grešku s piletinom mnogi prave svaki dan

Pranje sirove piletine pod mlazom vode navika je u mnogim domaćinstvima, ali stručnjaci za sigurnost hrane upozoravaju da se na taj način meso ne čini sigurnijim. Naprotiv, može se povećati rizik od širenja bakterija po kuhinji.

Problem nastaje zbog prskanja vode. Kapljice koje se odbijaju od sirovog mesa mogu završiti na sudoperi, slavini, radnoj površini, posuđu ili hrani koja se neće termički obrađivati.

Bakterije koje se mogu nalaziti na sirovoj peradi, poput salmonele i kampilobaktera, voda ne uništava. Zbog toga se kao najvažnija zaštita preporučuje pravilna termička obrada mesa.

Piletina bi u najdebljem dijelu trebala dostići temperaturu od približno 75 stepeni, što je mnogo važnije od bilo kakvog prethodnog ispiranja.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti i higijeni tokom pripreme. Nakon kontakta sa sirovim mesom treba dobro oprati ruke, pribor i površine, a preporučljivo je koristiti odvojenu dasku za rezanje.

Pranje piletine može utjecati i na rezultat pečenja. Ako je koža previše mokra, teže će dobiti zlatnu boju i hrskavu teksturu, jer se dio toplote najprije troši na isparavanje vode.

Zbog toga se višak vlage može ukloniti papirnim ubrusom, koji se nakon toga odmah baca.

Ako meso ima neugodan ili kiseo miris, pranje ga neće učiniti sigurnim za jelo. U takvim slučajevima meso ne treba koristiti.

Najjednostavnija preporuka je zato preskočiti pranje sirove piletine i fokusirati se na pravilno rukovanje, čiste površine i dovoljno visoku temperaturu tokom pripreme.