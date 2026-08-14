Gubitak sluha počinje tiše nego što mislimo: Navike koje svakodnevno mogu oštetiti uši

Gubitak sluha ne mora početi nakon godina rada u bučnoj fabrici ili poslije koncerta na kojem ste stajali tik uz zvučnik. Ponekad su dovoljne navike koje gotovo i ne primjećujemo, preglasne slušalice, kosilica bez zaštite za uši ili česta vožnja otvorenog prozora pri velikoj brzini.

Za razliku od mišića koje možemo ponovo izgraditi vježbanjem, oštećenje određenih ćelija unutrašnjeg uha može biti trajno. U pužnici se nalaze sitne ćelije s dlačicama koje pretvaraju zvučne talase u signale koje mozak prepoznaje kao zvuk. Predugo izlaganje jakoj buci može ih oštetiti, a one se kod ljudi ne obnavljaju.

Gubitak sluha nije samo problem starijih

Posebno zabrinjava što stručnjaci posljednjih godina oštećenja sluha primjećuju kod sve mlađih osoba, uključujući tinejdžere i djecu.

Slušalice su pritom postale dio gotovo svakodnevnog života. Muzika, podcasti, videi i igrice često se slušaju satima, a problem nastaje kada je zvuk preglasan. Procjene istraživača govore da bi čak 1,35 milijardi osoba mlađih od 35 godina moglo biti izloženo riziku od prijevremenog oštećenja sluha zbog glasne muzike i uređaja za lično slušanje.

Jednostavan znak upozorenja može biti situacija u kojoj, dok nosite slušalice, ne možete čuti osobu koja vam govori s male udaljenosti bez da povisi glas. Tada je vrlo vjerovatno da je jačina zvuka previsoka.

Koncert može biti odličan, ali vaše uši pamte buku

Glasna muzika uživo predstavlja dodatno opterećenje. Na pojedinim koncertima nivo zvuka može biti takav da već nakon 10 do 15 minuta izlaganje postaje potencijalno štetno za unutrašnje uho. Stručnjaci zbog toga preporučuju zaštitu sluha, posebno čepiće koji smanjuju jačinu zvuka, ali što manje mijenjaju kvalitet muzike.

Isto vrijedi za glasne sportske događaje, ali i za mnogo običnije situacije.

Kosilice, motorne pile, puhači lišća i različiti alati koji se koriste oko kuće mogu proizvoditi dovoljno buke da zaštita za uši bude korisna. Čepići ili zaštitne slušalice mogu znatno smanjiti količinu zvuka koja dolazi do uha.

Iznenađenje može biti i vožnja. Dugotrajna vožnja autoputem sa spuštenim prozorom izlaže uho stalnom udaru vjetra, a problem se dodatno povećava kada zbog buke pojačamo radio. Audiolozi upozoravaju da se kod osoba koje to često rade može pojaviti i jednostrano oštećenje sluha.

Ni čepiće za uši ne treba koristiti bez mjere

Zaštita od buke je korisna, ali ni stalno zatvaranje ušnog kanala nije idealno. Uho ima vlastiti sistem čišćenja, a često guranje štapića ili čepića duboko u uho može potisnuti ušni vosak prema bubnoj opni. Nakupljanje voska može izazvati osjećaj pritiska, prigušen sluh, a zadržavanje vlage pogodovati infekcijama.

Posebno nije preporučljivo praviti naviku od spavanja sa čepićima svaku noć, dok povremeno korištenje, primjerice tokom putovanja ili boravka u bučnom okruženju, uglavnom predstavlja manji problem ako uho ima vremena za prirodno čišćenje.

Na pregled sluha ne treba čekati određene godine. Problemi sa razumijevanjem razgovora u bučnim prostorijama, potreba da stalno pojačavate televizor ili zujanje u ušima nakon izlaganja buci mogu biti razlog da provjerite sluh. Stručnjaci preporučuju pregled već pri prvim primjetnim poteškoćama.