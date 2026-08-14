Treba li se tuširati nakon kupanja u moru? Evo zašto je ispiranje korisno

Mnogi nakon izlaska iz mora ostave so da se osuši na koži i kosi, posebno ako planiraju ponovo ući u vodu. Ipak, takva navika kod nekih osoba može izazvati neugodne posljedice, naročito tokom višesatnog boravka na suncu.

Kada morska voda ispari, na koži ostaju kristali soli koji mogu pojačati osjećaj suhoće i zatezanja. Sunce, vjetar i visoke temperature dodatno isušuju kožu, pa kod osjetljivijih osoba mogu nastati crvenilo, svrab ili perutanje.

Posebno neugodno može biti na mjestima gdje postoje sitne ogrebotine, iritacije nakon brijanja ili depilacije, jer so može izazvati dodatno peckanje.

Nakon plivanja na koži ne ostaje samo so. Morska voda sadrži različite mikroorganizme, sitne ostatke algi i druge čestice, dok se pijesak često zadržava na tijelu i kupaćem kostimu. Većini ljudi to neće predstavljati problem, ali kod osjetljive kože može doći do iritacije.

Zbog toga je nakon izlaska iz mora korisno barem kratko isprati tijelo običnom, slatkom vodom. Nije potrebno svaki put koristiti gel za tuširanje, jer i pretjerano pranje može dodatno isušiti kožu.

Pažnju treba obratiti i na mokar kupaći kostim. Dugotrajno zadržavanje vlage, soli i toplote uz trenje materijala može izazvati iritacije, posebno na pregibima i dijelovima tijela gdje kupaći kostim čvrsto prijanja.

Morska voda može utjecati i na kosu. Često izlaganje soli, u kombinaciji sa suncem i vjetrom, može učiniti vlasi suhim, grubim i sklonijim pucanju. To je posebno izraženo kod farbane, hemijski tretirane ili već oštećene kose.

So se zadržava i na koži glave, pa se kod pojedinih osoba mogu javiti svrab i osjećaj zatezanja. Zato je nakon dana provedenog na plaži preporučljivo dobro isprati i kosu.

Nakon posljednjeg kupanja najbolje je temeljitije se istuširati, presvući mokar kupaći kostim i po potrebi nanijeti hidratantni losion ili kremu. Kosi može pomoći regenerator ili druga hidratantna njega.

Ako se nakon kupanja pojave jači osip, oticanje, izražen svrab ili crvenilo koje ne prolazi, uzrok ne mora biti samo morska so, pa je takve simptome potrebno ozbiljnije shvatiti.