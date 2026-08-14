Cijela BiH pod izuzetno visokim rizikom od požara, najteže na području Hercegovine

Izuzetno visoke temperature, dugotrajna suša i jak vjetar stvorili su veoma teške uslove širom Bosne i Hercegovine, dok se vatrogasci, pripadnici Oružanih snaga BiH i mještani na više lokacija bore s velikim požarima.

Prema procjenama Evropskog informacijskog sistema za šumske požare (EFFIS), cijelo područje BiH u narednim danima nalazi se pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja i širenja požara.

Nadležne službe zbog toga pozivaju građane na maksimalan oprez. Posebno se upozorava da se ne pali vatra na otvorenom, korov i otpad, te da se izbjegava roštiljanje na mjestima koja za to nisu predviđena. U trenutnim uslovima i najmanja iskra može izazvati požar velikih razmjera.

Jedno od najkritičnijih područja je planina Ljubuša kod Tomislavgrada, gdje požar još nije stavljen pod kontrolu. Jak vjetar otežava gašenje i mijenja pravac širenja vatre, koja ugrožava područje iznad naselja Vedašići, Sarajlije i Opaćani.

Na terenu je angažovano više od 150 gasitelja, među kojima su vatrogasci, pripadnici Civilne zaštite, šumari, dobrovoljna vatrogasna društva i mještani. U pomoć su stigle i ekipe iz Posušja, a zatraženo je i djelovanje air tractora.

Teška situacija i dalje je i na području Konjica, gdje su aktivni šumski požari na lokalitetima Kanjina, Živašnica, Brđani, Džepi i Džepska planina.

Gašenje dodatno otežava nepristupačan teren, a od jutarnjih sati ponovo djeluje helikopter Oružanih snaga BiH. Na terenu su, uz lokalne vatrogasce i stanovništvo, angažovane i dodatne vatrogasne snage.

Požari su aktivni i u drugim dijelovima regije, dok se prema trenutnim prognozama lokalna kiša očekuje tek početkom naredne sedmice.