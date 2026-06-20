Danas nas očekuje sunčan i vrlo topao dan, na snazi upozorenje zbog visokih temperatura

U Tuzli se danas očekuje sunčano i vrlo toplo vrijeme, a temperature će se kretati od jutarnjih 14 stepeni do maksimalna 33 stepena Celzijusa, koliko se očekuje oko 17 sati.

Prema podacima Vremenska prognoza.ba, padavine se ne očekuju, pa će dan biti suh i vedar. Vjetar će biti slab, ali će zbog visokih temperatura biti potreban dodatni oprez, posebno tokom najtoplijeg dijela dana.

Za regiju Tuzla aktivno je upozorenje zbog visoke dnevne temperature zraka, koje je na snazi od 10 do 15 sati. U tom periodu očekuju se temperature između 31 i 34 stepena Celzijusa, što može predstavljati rizik za osjetljive grupe stanovništva.

Građanima se preporučuje izbjegavanje dužeg boravka na suncu, redovno unošenje dovoljno tečnosti, kao i nošenje lagane, prozračne odjeće i obuće prilagođene ljetnim uslovima.

U Tuzlanskom kantonu danas će preovladavati pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme. Jutarnje temperature kretat će se od 14 do 18 stepeni, dok se tokom dana očekuje brz porast temperature. Maksimalne dnevne vrijednosti u većini gradova dosezat će između 32 i 35 stepeni Celzijusa.

Vjetar će biti slab do umjeren, jugozapadnog smjera, brzine do 2 m/s, bez padavina, saopćeno je iz Vremenska prognoza.ba.