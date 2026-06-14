Danas uživamo u suncu, ali početak sedmice donosi promjene

Tuzlu danas očekuje pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 31 stepen Celzijus. Tokom prijepodneva vrijeme će biti potpuno suho, dok se u kasnim večernjim satima očekuje mogućnost slabog pljuska.

Vjetar će biti umjeren, s udarima do 8,6 metara u sekundi. Jutarnje temperature bit će ugodne, a tokom dana uslijedit će značajan porast temperature. Nema aktivnih upozorenja za područje Tuzle tokom današnjeg dana.

Na području Tuzlanskog kantona također će preovladavati sunčano i veoma toplo vrijeme, uz slab do umjeren vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se oko 13 stepeni, dok će najviše dnevne vrijednosti dosezati 31 stepen, posebno između 13 i 16 sati.

Meteorolozi navode da će veći dio dana proteći bez padavina, ali su u večernjim satima mogući kratkotrajni pljuskovi, naročito u sjevernim dijelovima kantona, uključujući područje Gradačca. U tim dijelovima mogući su i jači udari vjetra. U planinskim predjelima, poput Kladnja, tokom poslijepodneva postoji manja vjerovatnoća za izolovane pljuskove.

Prema sedmodnevnoj prognozi, od ponedjeljka 15. do nedjelje 21. juna očekuje se uglavnom toplo vrijeme uz povremene promjene. Ponedjeljak i utorak donose povećanu naoblaku i pljuskove, dok će od srijede do subote preovladavati stabilnije i sunčanije prilike.

Najpovoljniji dan za boravak na otvorenom i izlete bit će subota, 20. juni, kada se očekuje temperatura od 31 stepen i potpuno suho vrijeme. U nedjelju, 21. juna, moguće su slabe padavine, ali će se zadržati vrlo toplo vrijeme.

Za područje Tuzlanskog kantona posebno se izdvaja ponedjeljak, 15. juni, kada se očekuju obilniji pljuskovi i grmljavina, naročito u sjevernim i istočnim dijelovima kantona, uključujući Gradačac i Kladanj. Od utorka do četvrtka vrijeme će biti znatno stabilnije, uz više sunčanih intervala i tek rijetke prolazne padavine.

Temperature će se tokom naredne sedmice kretati od minimalnih 13 do maksimalna 32 stepena Celzijusa, a najtopliji dan prema trenutnim prognozama bit će nedjelja, 21. juni.

Iz vremenskaprognoza.ba upozoravaju da je od ponedjeljka ujutro do utorka u podne na snazi upozorenje na lokalno obilnije padavine, koje bi mogle uzrokovati nagli porast nivoa manjih vodotoka na pojedinim područjima Tuzlanskog kantona.