Zašto je BiH posljednja u grupi? FIFA pravila odlučila poredak Zmajeva

Nakon prvog kola grupne faze Svjetskog prvenstva situacija u grupi Bosne i Hercegovine potpuno je izjednačena. Sve četiri reprezentacije osvojile su po jedan bod, a imaju i identičnu gol-razliku 1:1, što je dovelo do neobičnog poretka na tabeli.

Iako se na prvi pogled čini da su sve selekcije u istoj poziciji, FIFA pravila predviđaju dodatne kriterije za određivanje trenutnog plasmana. Zbog toga je Švicarska trenutno na prvom mjestu u grupi, dok se Bosna i Hercegovina nalazi na posljednjoj poziciji, iako ima isti broj bodova i istu gol-razliku kao preostale reprezentacije.

Nakon bodova i gol-razlike, važan kriterij je broj disciplinskih kazni, odnosno žutih i crvenih kartona. Reprezentacije koje su u prvom kolu imale manje kartona nalaze se ispred selekcija koje su skupile više opomena.

Međutim, ni taj kriterij nije bio dovoljan da razdvoji sve ekipe. Kanada i Katar imaju identičan broj kartona, pa je primijenjen naredni kriterij, plasman na FIFA rang-listi. Zbog toga se Kanada trenutno nalazi ispred Katara.

Podsjetimo, Zmajevi su u prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva osvojili vrijedan bod protiv domaćina Kanade, odigravši 1:1.

Izabranike Sergeja Barbareza sada očekuje novi izazov. Bosna i Hercegovina naredni susret igra 18. juna u Los Angelesu protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti 24. juna u Seattleu utakmicom protiv Katara.