Zmajevi trenirali u Torontu, fokus već na Švicarskoj

Reprezentativci Bosne i Hercegovine nakon otvaranja Svjetskog prvenstva i jučerašnjeg remija s Kanadom trenirali su danas na Centennial Parku u Torontu, a fokus su već prebacili na narednog protivnika, selekciju Švicarske.

Zmajevi su trenirali u dvije grupe. Igrači koji su imali veću minutažu u susretu s Kanadom odradili su trening regeneracije, dok su ostali reprezentativci radili punim intenzitetom.

Izabranici Sergeja Barbareza danas će otputovati u Salt Lake City, gdje će nastaviti pripreme za naredne utakmice na Svjetskom prvenstvu, saopćeno je iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Podsjećamo, reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je bod na otvaranju Svjetskog prvenstva, nakon što je u Torontu remizirala s Kanadom rezultatom 1:1 u prvom kolu Grupe B. Naredni susret bh. reprezentacija igra 18. juna protiv Švicarske, dok će grupnu fazu zaključiti utakmicom protiv Katara.