Nedim Sladić stao uz Zmajeve: Najlakše je sada kritikovati momke

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine remijem protiv Kanade rezultatom 1:1 otvorila je nastup na Svjetskom prvenstvu, a nakon prve utakmice uslijedile su brojne reakcije javnosti. Iako su Zmajevi osvojili vrijedan bod protiv domaćina, dio navijača posebno je komentarisao pritisak pod kojim igraju bh. reprezentativci, ali i uslove u kojima je odigran susret.

O tome se oglasio i poznati bh. meteorolog Nedim Sladić, koji je istakao da je njegova opservacija da su selektor i reprezentacija izloženi velikom pritisku.

„Moja neka opservacija, koja ne mora biti tačna, jeste da smo selektoru, a pogotovo našoj reprezentaciji nabili ogromni pritisak. I to možda i previše. A pogotovo Demiroviću koji od silne želje izgori da se dokaže da vrijedi svoje reprezentacije i da nas predstavlja u najboljem svjetlu jer je očito da bi volio zabiti gol više nego bilo ko. A vrlo tanka je linija ‘od tragičara do junaka’“, kazao je Sladić.

Dodao je da je u ovom trenutku najlakše kritikovati igrače, ali da se često zaboravlja koliko je zahtjevno igrati 90 minuta u atmosferi velikih očekivanja i u posebnim vremenskim uslovima.

„Najlakše je sada kritikovati momke. Vrlo lagano zaboravimo da im nije nimalo lagano trčati 90 minuta u naletu euforije iako im je to u opisu posla i da su za to plaćeni. Ipak, nije isto trčati u ovim meteorološkim uslovima“, naveo je Sladić.

Prema njegovim riječima, ovo Svjetsko prvenstvo moglo bi biti veoma zahtjevno za brojne reprezentacije upravo zbog vremenskih prilika.

„Meteorološki gledano, ovo će biti vrlo nezgodno svjetsko prvenstvo koje će istestirati sve nacije, te bi odlično bilo na kraju sumirati sve utakmice i podatke te stvarno vidjeti kome je bilo ‘najlakše’. Trčati na skoro 27 °C pri temperaturi rosišta od oko 14 °C je izazov, a iskusili su to jučer Zmajevi. To je izražen osjećaj sparine, jer je relativna vlažnost zraka blizu 50%, što daje osjećaj toplote kao da je 31 °C“, istakao je Sladić.

Naglasio je da uslovi nisu bili najteži mogući, ali da su ipak bili dovoljno zahtjevni da utiču na fizičku i mentalnu potrošnju igrača.

„Daleko od toga da su najteži, ali jesu umjereno teški uslovi, iako je termički stres generalno bio nizak te opasnost po zdravlje niska. I na tome možemo biti itekako zahvalni. No, ovakve kombinacije su već teške za pojedine nacije hladnog sjevera Europe koje nisu naviknute na ‘vlažni oblik vrućine’. A u cijeloj toj priči fokusirati se i mentalno i fizički je iscrpno“, poručio je Sladić.

Kada je riječ o narednom susretu, Zmajevi će 18. juna u Los Angelesu igrati protiv Švicarske. Sladić smatra da bi vremenski uslovi tada mogli biti povoljniji.

„Sreća je da u Los Angelesu igramo protiv Helvetice, Švicarske, prema trenutnim pokazateljima, u normalnijim uslovima“, naveo je.

Nakon što su i Švicarska i Katar remizirali, situacija u grupi Bosne i Hercegovine potpuno je otvorena, a Sladić ističe da će odlučivati sitnice.

„Istovremeno, sad je svima jasno da će grupa biti jedna čista ludnica u kojoj finese i sreća odlučuju stvari, a govorilo se da je ‘najlakša’“, kazao je Sladić.

Na kraju je poručio da se u sportu, ali i životu, često pada upravo na stvarima koje unaprijed izgledaju najlakše.

„Svaki put kad sam mislio da je nešto lagano, maestralno bih zglajzao. Činjenica je da se u životu na najlakšim stvarima uvijek padalo. Možda da nas i to malo, tek blago, zabrine jer plovidba po mirnom moru može da bude opasnija kada naleti prvi veći, iznenadni val“, zaključio je Nedim Sladić.