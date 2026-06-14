Podaci 51.000 korisnika završili na dark webu? Oglasila se Vlada RS

Na specijalizovanim platformama koje prate cyber sigurnost pojavila se informacija o navodnom masovnom curenju privatnih podataka oko 51.000 korisnika usluga Agencije za agrarna plaćanja Republike Srpske, nakon čega se oglasila Vlada ovog bh. entiteta.

Iz Vlade Republike Srpske potvrdili su da su upoznati sa slučajem, ali tvrde da baza podataka nije kompromitovana direktno sa njihovog zvaničnog servera.

„Informacije koje su se pojavile na dark webu nisu, kako se tamo navodi, podaci sa oficijalnog sajta Vlade Republike Srpske. Riječ je o najgrubljoj zloupotrebi ličnih podataka i manipulaciji informacijama, čime se nanosi šteta ugledu Vlade RS“, saopćeno je iz Vlade RS.

Predmet je proslijeđen Jedinici za visokotehnološki kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koja je pokrenula istragu. Cilj istrage je utvrditi na koji način je došlo do curenja podataka, kao i koji je njihov stvarni izvor.

Budući da su meta ovog napada korisnici Agencije za agrarna plaćanja RS, važno je pojasniti da je riječ o specijalizovanoj operativnoj instituciji koja djeluje u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Osnovna nadležnost Agencije je upravljanje finansijskim podsticajima, odnosno subvencijama u poljoprivredi. Sva plaćanja prema poljoprivrednicima u Republici Srpskoj realizuju se upravo putem ove institucije.

Baza koja obuhvata oko 51.000 korisnika praktično uključuje gotovo sve registrovane poljoprivrednike, farmere i agronome u Republici Srpskoj koji su ikada aplicirali za državne podsticaje.

Zbog prirode postupka prijave za podsticaje, u takvim bazama nalaze se i osjetljivi lični podaci korisnika, uključujući jedinstvene matične brojeve građana, JMBG, i tačne adrese stanovanja.

Istraga bi trebala utvrditi da li su podaci zaista kompromitovani, odakle potiču i na koji način su dospjeli na dark web.