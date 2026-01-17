Savo Minić danas predstavlja novi sastav Vlade RS

RTV SLON

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će u subotu, 17. januara, održati konferenciju za novinare na kojoj će, kako je naveo, saopćiti da će novi sastav entitetske vlade biti predstavljen u 17 sati.

Minić je, prema dostupnim informacijama, okončao konsultacije s predstavnicima političkih partija i socijalnih partnera, a nakon razgovora s delegacijom SNSD-a zahvalio je toj stranci na, kako je rekao, ponovo ukazanom povjerenju za sastav vlade.

Minić je izjavio da će “svi zastupnici iz stranaka vladajuće koalicije u RS” u nedjelju, 18. januara, prisustvovati sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je da je “logično” da vlada na čijem je čelu Savo Minić nastavi s ciljevima koje je ranije definisala.

“Vlada na čijem je čelu Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva”, poručila je Trišić Babić.

Minić se novinarima u Banjoj Luci obratio u četvrtak, 15. januara, nakon ranijih najava da će vršiocu dužnosti predsjednika RS vratiti mandat. Tom prilikom je izjavio da su “dva krucijalna razloga” za takvu odluku, te dodao: “Želim da napravimo određene rekonstrukcije Vlade RS.”

pročitajte i ovo

Vijesti

Stručnjak o sankcijama RS-a slovenskim zvaničnicima: To je isključivo u domenu...

Vijesti

Trojka predala zahtjev Ustavnom sudu BiH zbog imenovanja Vlade RS

Vijesti

Nikšić: Izbor nove Vlade RS je protuustavan

Vijesti

Trlin: Izbor Vlade RS-a neustavan, Dodik i ministri ulaze u sferu...

Vijesti

Savo Minić imenovao novu Vladu RS

Vijesti

Minić najavljuje novu Vladu RS najkasnije do naredne srijede

Vijesti

Američko tužilaštvo traži doživotnu kaznu za osuđenog zbog pokušaja atentata na Trumpa

BiH

Soreca: Zakoni o VSTV-u i sudovima ključni za otvaranje pregovora s EU

Sport

Sloboda Energoinvest slavila u Donjem Vakufu i vezala petu pobjedu zaredom

Istaknuto

FUCZ upozorio na naglo topljenje snijega u Federaciji BiH narednih dana

Vijesti

Ako putujete u Austriju, ovo nikako ne smijete zaboraviti

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]