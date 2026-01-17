Savo Minić danas predstavlja novi sastav Vlade RS

Premijer Republike Srpske Savo Minić najavio je da će u subotu, 17. januara, održati konferenciju za novinare na kojoj će, kako je naveo, saopćiti da će novi sastav entitetske vlade biti predstavljen u 17 sati.

Minić je, prema dostupnim informacijama, okončao konsultacije s predstavnicima političkih partija i socijalnih partnera, a nakon razgovora s delegacijom SNSD-a zahvalio je toj stranci na, kako je rekao, ponovo ukazanom povjerenju za sastav vlade.

Minić je izjavio da će “svi zastupnici iz stranaka vladajuće koalicije u RS” u nedjelju, 18. januara, prisustvovati sjednici Narodne skupštine Republike Srpske.

Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić Babić poručila je da je “logično” da vlada na čijem je čelu Savo Minić nastavi s ciljevima koje je ranije definisala.

“Vlada na čijem je čelu Savo Minić započela je realizaciju strateških projekata usmjerenih na poboljšanje života svih građana, program za poboljšanje života boračke populacije, a naročito mlađe populacije i povećanje privredne aktivnosti. Logično je da ta vlada nastavi sa ispunjavanjem definisanih ciljeva”, poručila je Trišić Babić.

Minić se novinarima u Banjoj Luci obratio u četvrtak, 15. januara, nakon ranijih najava da će vršiocu dužnosti predsjednika RS vratiti mandat. Tom prilikom je izjavio da su “dva krucijalna razloga” za takvu odluku, te dodao: “Želim da napravimo određene rekonstrukcije Vlade RS.”