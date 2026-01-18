Narodna skupština RS usvojila ostavku Save Minića

Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici usvojila ostavku premijera Save Minića, koji je ranije naveo da ostavku podnosi zbog rekonstrukcije vlade i da očekuje ponovni izbor za premijera.

Minić je u obraćanju ocijenio da su „vanredni izbori koji su bili izmišljeni“ bili „udar na instituciju predsjednika RS-a“, te dodao: „Ovo što radi CIK je nečuveno, tamo gdje nije bilo primjedbi od strane biračkih odbora. Sve ovo se radi da se napravi politička kriza.“

Govoreći o pritiscima, rekao je i: „Neki čak neće da sarađuju s Vladom RS-a, ne funkcioniše Fiskalni savjet i tako se pravi pritisak. Mi to nećemo dozvoliti.“ Naveo je da se ovim potezom, kako je rekao, „daje jedan institucionalni odgovor svim onima koji prave krizu i svim onima koji su doveli do krize“.

„Mi ćemo ovo veoma brzo završiti, mi ćemo ovo završiti u rekordnom roku i pokazali smo ne samo političku odgovornost već i političku stabilnost“, rekao je Minić, uz tvrdnju da „trenutno nema skupštine ili vlade u okruženju da može uraditi ovakav manevar“.

Prema najavi, oko sat vremena nakon završetka ove sjednice trebalo bi da bude održana nova, na kojoj će poslanici glasati o novom sazivu Vlade RS.