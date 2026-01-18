Narodna skupština RS usvojila ostavku Save Minića

Foto: FENA/ Narodna skupština Republike Srpske/Arhiva

Narodna skupština Republike Srpske danas je na posebnoj sjednici usvojila ostavku premijera Save Minića, koji je ranije naveo da ostavku podnosi zbog rekonstrukcije vlade i da očekuje ponovni izbor za premijera.

Minić je u obraćanju ocijenio da su „vanredni izbori koji su bili izmišljeni“ bili „udar na instituciju predsjednika RS-a“, te dodao: „Ovo što radi CIK je nečuveno, tamo gdje nije bilo primjedbi od strane biračkih odbora. Sve ovo se radi da se napravi politička kriza.“

Govoreći o pritiscima, rekao je i: „Neki čak neće da sarađuju s Vladom RS-a, ne funkcioniše Fiskalni savjet i tako se pravi pritisak. Mi to nećemo dozvoliti.“ Naveo je da se ovim potezom, kako je rekao, „daje jedan institucionalni odgovor svim onima koji prave krizu i svim onima koji su doveli do krize“.

„Mi ćemo ovo veoma brzo završiti, mi ćemo ovo završiti u rekordnom roku i pokazali smo ne samo političku odgovornost već i političku stabilnost“, rekao je Minić, uz tvrdnju da „trenutno nema skupštine ili vlade u okruženju da može uraditi ovakav manevar“.

Prema najavi, oko sat vremena nakon završetka ove sjednice trebalo bi da bude održana nova, na kojoj će poslanici glasati o novom sazivu Vlade RS.

