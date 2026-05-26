NSRS usvojila Deklaraciju o zatvaranju OHR-a u BiH

Deklaracija je usvojena na prijedlog predsjednika NSRS Nenada Stevandića, a u dokumentu se poziva Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija da usvoji rezoluciju kojom bi bila okončana funkcija visokog predstavnika i zatvoren OHR u Bosni i Hercegovini.

U tekstu Deklaracije navodi se da je Aneks 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma međunarodni ugovor kojim su određene nadležnosti domaćih institucija privremeno povjerene visokom predstavniku, uz jasno definisane ciljeve i okvir djelovanja.

Iz NSRS smatraju da je tokom provođenja Aneksa 10 dolazilo do odstupanja od njegovih odredbi, posebno kada je riječ o imenovanju visokih predstavnika bez saglasnosti svih strana potpisnica sporazuma. U dokumentu se problematizuju i takozvana bonska ovlaštenja, za koja vlasti Republike Srpske tvrde da predstavljaju proširenje nadležnosti visokog predstavnika izvan Dejtonskog sporazuma.

Kao posebno značajan trenutak navodi se 2021. godina i stupanje na dužnost Christiana Schmidta, čije imenovanje, kako se ističe u Deklaraciji, nije potvrđeno u Vijeću sigurnosti UN-a, zbog čega ga institucije Republike Srpske ne priznaju kao legitimnog visokog predstavnika.

Narodna skupština Republike Srpske u usvojenom dokumentu ocjenjuje da je djelovanje OHR-a, posebno kroz nametanje odluka i korištenje bonskih ovlaštenja, dodatno produbilo političke podjele u Bosni i Hercegovini i oslabilo razvoj domaćih institucija.

U Deklaraciji se zahtijeva zatvaranje OHR-a, prestanak nametanja odluka od strane međunarodnih predstavnika te vraćanje svih nadležnosti domaćim institucijama u skladu s Dejtonskim mirovnim sporazumom.

U završnom dijelu dokumenta navodi se da eventualno međunarodno prisustvo u Bosni i Hercegovini može imati isključivo savjetodavnu i koordinacionu ulogu, bez mogućnosti donošenja obavezujućih odluka.