Ko će biti novi Visoki predstavnik u BiH pitanje je koje je u fokusu dvodnevnog zasjedanja Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira, koje je počelo u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u Sarajevu.

Iako se očekuje da će izbor nasljednika Christiana Schmidta biti glavna tema ovog zasjedanja, konkretna rasprava o imenima trebala bi uslijediti tokom drugog dana sastanka. To znači da odgovor na pitanje ko će preuzeti funkciju visokog predstavnika još nije konačan, jer odluka zavisi od dogovora država članica PIC-a.

Prema informacijama koje su trenutno dostupne, među kandidatima se spominju italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Troccaz. Kao moguće ime navodi se i William Ruger. Ipak, nijedan od kandidata još nema potvrđenu podršku svih ključnih članica, zbog čega nije isključeno da odluka neće biti donesena tokom ovog dvodnevnog zasjedanja.

Prvi dan sjednice Upravnog odbora PIC-a posvećen je ekonomskim i sigurnosnim pitanjima. Delegacijama devet država članica ovog tijela trebali bi se obratiti guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH Almir Badnjević.

U fokusu razgovora su stanje ekonomije u Bosni i Hercegovini, finansijska stabilnost zemlje, ali i sigurnosna situacija, o kojoj bi trebali biti razmatrani izvještaji međunarodnih organizacija.

Ipak, najveću pažnju javnosti privlači pitanje imenovanja novog visokog predstavnika. Funkcija visokog predstavnika u BiH jedna je od najvažnijih međunarodnih pozicija u zemlji, s obzirom na ulogu OHR-a u praćenju provedbe Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Zbog različitih stavova unutar međunarodne zajednice, izbor novog visokog predstavnika mogao bi potrajati duže od očekivanog. Ukoliko države članice PIC-a ne postignu saglasnost, odluka o Schmidtovom nasljedniku mogla bi biti odgođena za neki naredni sastanak.

Za sada je, dakle, najprecizniji odgovor da BiH još nema novog visokog predstavnika, ali da su u diplomatskim krugovima u opticaju najmanje tri imena. Konačan izbor zavisit će od političkog dogovora unutar PIC-a i procjene o tome kakvu ulogu OHR treba imati u narednom periodu.