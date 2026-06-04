Zatvaranje OHR-a ponovo u fokusu, ali fiskalna stabilnost BiH ostaje otvoreno pitanje

U vrijeme sve češćih rasprava o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ponovo se otvara i pitanje mogućeg zatvaranja Ureda visokog predstavnika, odnosno OHR-a.

Za zatvaranje OHR-a ranije je definisan program 5+2, koji podrazumijeva ispunjavanje pet ciljeva i dva uslova. Među ključnim pitanjima su rješavanje raspodjele državne imovine između različitih nivoa vlasti, vojna imovina, provedba Konačne odluke za Brčko, fiskalna održivost i jačanje vladavine prava.

Pored toga, kao uslovi su navedeni potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te pozitivna ocjena Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira o stanju u BiH, zasnovana na punom poštivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Iako se u javnosti najčešće ističe pitanje državne imovine kao najveća prepreka za zatvaranje OHR-a, ne treba zanemariti ni fiskalnu stabilnost. O toj temi je, prema dostupnim informacijama, na sjednici ambasadora Upravnog odbora PIC-a govorila i guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.

Na problem fiskalne stabilnosti dodatno je ukazao i slučaj “Viaduct”, u kojem država nije uspjela postići politički dogovor o načinu otplate duga. U taj proces uključio se visoki predstavnik Christian Schmidt, čime je omogućeno pokretanje rješavanja ovog pitanja.

Ovaj primjer pokazuje da blokade u donošenju odluka i dalje mogu imati direktne posljedice po funkcionisanje države. Sličan problem vidljiv je i kod usvajanja budžeta institucija BiH, koji se iz godine u godinu pretvara u političko pitanje, dok država često duže vrijeme funkcioniše kroz privremeno finansiranje.

Bosna i Hercegovina još uvijek nije dio SEPA sistema za transfer novca, a povremene prijetnje sivim listama Moneyvala dodatno pokazuju koliko su važne funkcionalne institucije i usklađivanje zakonodavstva sa evropskim i međunarodnim standardima.

Zbog toga se, uz pitanje državne imovine, i fiskalna stabilnost nameće kao važan segment rasprave o budućnosti OHR-a. Prostor za zatvaranje Ureda visokog predstavnika mogao bi se otvoriti tek kada institucije BiH budu sposobne donositi odluke bez blokada i osigurati stabilno funkcionisanje države.