Udruženja žrtava genocida traže hitnu reakciju OHR-a

Udruženja žrtava genocida i Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa zatražili su od Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini da bez odlaganja analizira pravne i sigurnosne posljedice Rezolucije Hrvatskog sabora i Deklaracije Svesrpskog sabora Srbije i Republike Srpske.

U zajedničkom saopćenju navode da su zabrinuti zbog političkih poruka i ciljeva sadržanih u ova dva dokumenta, za koje smatraju da mogu ugroziti suverenitet, ustavni poredak i funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine.

Od OHR-a očekuju da iskoristi raspoložive izvršne nadležnosti kako bi spriječio svaki pokušaj podrivanja državnih institucija. Pozvali su i Evropsku uniju, Vijeće za provedbu mira, Ujedinjene nacije i države svjedoke Dejtonskog mirovnog sporazuma da, kako navode, pređu s pasivnog posmatranja na konkretnije djelovanje.

„Očuvanje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine pravni je i moralni imperativ te nulti preduvjet za zaštitu dostojanstva žrtava“, navodi se u saopćenju.

Iz udruženja poručuju da iskustva iz devedesetih godina obavezuju domaće institucije i međunarodnu zajednicu na pravovremenu reakciju, upozoravajući da ignorisanje političkih projekata koji ugrožavaju državu može otvoriti prostor za nove nestabilnosti.

Traže analizu pravnih i sigurnosnih posljedica

Potpisnici saopćenja navode da oba dokumenta deklarativno izražavaju privrženost Dejtonskom mirovnom sporazumu, ali smatraju da njihovi politički zahtjevi predstavljaju nedopustivo miješanje u unutrašnje ustavno i pravno uređenje Bosne i Hercegovine.

Rezoluciju Hrvatskog sabora ocjenjuju kao pokušaj nametanja institucionalnih rješenja i izmjena izbornog zakonodavstva u skladu sa zahtjevima jedne etnonacionalne politike.

Za Deklaraciju Svesrpskog sabora tvrde da promoviše koncept jedinstvenog srpskog političkog prostora i dodatno institucionalno povezuje Republiku Srpsku sa Srbijom.

Prema njihovoj ocjeni, takve politike prate pokušaji slabljenja državnih nadležnosti, blokade institucija i secesionističke poruke pojedinih zvaničnika iz Republike Srpske.

Udruženja zbog toga traže da OHR i ostali predstavnici međunarodne zajednice oba dokumenta analiziraju ne samo kao političke izjave nego i u kontekstu njihovih mogućih posljedica po mir, sigurnost i ustavni poredak Bosne i Hercegovine.

Pozvali se na presude međunarodnih sudova

Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Pokret Majke enklava Srebrenica i Žepa traže da se regionalne političke inicijative ocijene i u svjetlu činjenica utvrđenih pred međunarodnim sudovima.

Podsjetili su da su presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju utvrđivani međunarodni karakter sukoba u Bosni i Hercegovini, uloga struktura susjednih država te postojanje udruženih zločinačkih poduhvata usmjerenih na etničku podjelu i prisvajanje dijelova teritorije BiH.

Zbog toga smatraju da ciljevi navedeni u Rezoluciji Hrvatskog sabora i Deklaraciji Svesrpskog sabora ne mogu biti posmatrani odvojeno od historijskog i pravnog konteksta ratova devedesetih godina.

„S obzirom na historijsko iskustvo i težinu sudski utvrđenih činjenica, ovakve aspiracije su direktna prijetnja regionalnoj stabilnosti“, poručili su iz udruženja.

Saopćenje su potpisali predstavnici Pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i Udruženja žrtava i svjedoka genocida, uz zahtjev da međunarodne institucije javno i nedvosmisleno odgovore na političke poruke sadržane u oba dokumenta.