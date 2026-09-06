Suncokretove sjemenke mnogi jedu svakodnevno, a imaju niz nutritivnih prednosti

Suncokretove sjemenke čest su dodatak svakodnevnoj prehrani, a i mala količina može organizmu osigurati biljne proteine, vlakna, nezasićene masti, vitamin E, magnezij i selen, kako piše Index.hr.

Zbog takvog nutritivnog sastava mogu biti koristan dio raznovrsne i uravnotežene prehrane, posebno kada se konzumiraju umjereno i bez velike količine dodane soli.

Nezasićene masnoće koje sadrže mogu doprinijeti zdravlju srca, naročito kada zamjenjuju namirnice bogate zasićenim mastima. Uz to, vitamin E i selen imaju antioksidativno djelovanje i učestvuju u zaštiti ćelija od oksidativnog stresa.

Suncokretove sjemenke sadrže važne minerale

Magnezij iz suncokretovih sjemenki važan je za normalno funkcionisanje mišića i nervnog sistema, ali i za procese kojima tijelo hranu pretvara u energiju.

Suncokretove sjemenke sadrže i cink, vitamin E i selen, hranjive tvari koje imaju ulogu u normalnom funkcionisanju imunološkog sistema.

Zbog kombinacije proteina, masti i vlakana mogu doprinijeti i osjećaju sitosti, pa ih mnogi koriste kao dodatak salatama, jogurtu, zobenim pahuljicama ili kao samostalnu užinu.

Ipak, kod prženih i slanih varijanti treba obratiti pažnju na količinu soli, posebno kod osoba koje nastoje smanjiti unos natrija.

Kao i kod drugih orašastih plodova i sjemenki, važna je i količina, jer suncokretove sjemenke imaju visoku energetsku vrijednost uprkos korisnom nutritivnom sastavu.