Zeleni čaj može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, pokazalo istraživanje

Zeleni čaj mogao bi imati mali, ali mjerljiv utjecaj na snižavanje krvnog pritiska, pokazala je velika analiza ranije provedenih istraživanja.

Naučnici su analizirali rezultate 36 randomiziranih kontrolisanih studija u kojima je ispitivan utjecaj zelenog čaja, njegovih ekstrakata i katehina na sistolički i dijastolički krvni pritisak kod odraslih osoba. Istraživanje je objavljeno u naučnom časopisu Blood Pressure.

Kada su objedinjeni rezultati svih studija, pokazalo se da je zeleni čaj povezan s prosječnim smanjenjem sistoličkog pritiska za oko 1,08 mmHg, dok je dijastolički pritisak u prosjeku bio niži za oko 1,09 mmHg.

Iako se radi o relativno malom smanjenju, rezultati ukazuju na to da zeleni čaj može biti dodatak zdravim životnim navikama kod osoba koje nastoje držati krvni pritisak pod kontrolom. Istraživači, međutim, naglašavaju da zbog razlika među analiziranim studijama nije bilo moguće utvrditi idealnu količinu zelenog čaja niti koliko dugo ga je potrebno konzumirati da bi se ostvario najbolji učinak.

Povišen krvni pritisak često godinama ne daje jasne simptome, zbog čega je važno njegovo redovno mjerenje. Zeleni čaj pritom ne treba posmatrati kao zamjenu za terapiju koju je propisao ljekar, već eventualno kao dio šireg pristupa koji uključuje pravilnu ishranu, fizičku aktivnost i druge zdrave životne navike. Autori istraživanja upravo ga opisuju kao mogući dopunski pristup kontroli krvnog pritiska.