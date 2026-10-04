Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 05.10.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle u ulicama: Ive Andrića i Dr. Mladena Stojanovića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 06.10.2026. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle u naselju Cviljevina u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2.Opštine Banovići u naselju Radina – ulica Radnička u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3.Grada Živinice u naseljima: Ciljuge Stara Pruga, Golubinjak, Golubinjak Plane, Višća Kamp, Meštrići, Potočari, Višća ,Kažalj, Odorovići, Kupjerusi, Požar, Jahići, Berići, Beširovići i Zenuni u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.