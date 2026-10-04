Planska isključenja električne energije na području TK

RTV SLON
Planska isključenja električne energije na području TK
Foto

Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 05.10.2026. godine (ponedjeljak) na području Grada Tuzle u ulicama: Ive Andrića i Dr. Mladena Stojanovića u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 06.10.2026. godine (utorak) na području:

1.Grada Tuzle u naselju Cviljevina u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

2.Opštine Banovići u naselju Radina – ulica Radnička u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

3.Grada Živinice u naseljima: Ciljuge Stara Pruga, Golubinjak, Golubinjak Plane, Višća Kamp, Meštrići, Potočari, Višća ,Kažalj, Odorovići, Kupjerusi, Požar, Jahići, Berići, Beširovići i Zenuni u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

pročitajte i ovo

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Jeftina struja: Od 25. oktobra mijenjaju se termini, evo kada je...

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

Magazin

Ovaj kuhinjski uređaj može znatno povećati račun za struju

Vijesti

Planska isključenja električne enegije u TK

Istaknuto

Cijene struje u BiH porasle, skuplja električna energija i za domaćinstva...

Vijesti

Barbarez i Gigović pred Poljsku: Cilj je pobjeda i nastavak dobrog niza

Istaknuto

U Tuzli do 11 sati glasalo 9,88 posto birača, na 14 mjesta zabilježena kašnjenja

Vijesti

Izlaznost do 11 sati 11,94 posto, incidenti u Tuzli i Banovićima

Tuzla i TK

Biračko mjesto u Lukavcu otvoreno sa četiri sata zakašnjenja

Vijesti

Vatrogasci širom TK gasili požare niskog rastinja, intervencija i u Tuzli

Učitati više