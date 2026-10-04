Vatrogasci širom TK gasili požare niskog rastinja, intervencija i u Tuzli

RTV SLON
Vatrogasci, tuzla servis

Vatrogasne jedinice na području Tuzlanskog kantona tokom proteklog perioda imale su više intervencija na gašenju požara, uglavnom niskog rastinja. Svi prijavljeni požari su ugašeni.

U Tuzli su vatrogasci intervenisali u Solini, gdje je gorio otpad pored kontejnera.

Više intervencija zabilježeno je i na području Živinica. Vatrogasci su gasili požare u Kuljanima i uz magistralni put kod firme „Dezen“, gdje je gorjelo nisko rastinje.

U Srebreniku je nisko rastinje gorjelo na području Lika i Rapatnice, dok su lukavački vatrogasci u Turiji imali dvije intervencije, jednu na gašenju stabla jabuke, a drugu zbog požara niskog rastinja.

Vatrogasci u Kalesiji intervenisali su u Memićima, gdje je također gorjelo nisko rastinje.

Po dvije intervencije zabilježene su na području Gradačca i Gračanice. U Gradačcu su požari gašeni u Jelovče Selu i Vučkovcima, dok su gračanički vatrogasci intervenisali u Malešićima i Babaićima.

Svi požari su ugašeni.

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