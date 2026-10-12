U Tuzli gorio automobil, u Miladijama prijavljeno klizište i oštećenje kuće

U Tuzli je prijavljeno klizište u naselju Kužići, na području mjesne zajednice Miladije, gdje su na stambenom objektu evidentirana oštećenja zida i krova. Istovremeno, vatrogasci su na području Tuzlanskog kantona intervenisali zbog tri požara, među kojima je i požar automobila u Rudarskoj ulici u Tuzli.

Prema informacijama nadležnih službi, klizište je prijavljeno u nedjelju, 11. oktobra, na adresi Pavla Goranjina u naselju Kužići. U prijavi je navedeno da je napukao zid kuće u kojoj se stanuje te da je došlo do oštećenja, odnosno provaljivanja krova objekta.

Za sada nema informacija o eventualno povrijeđenim osobama niti o procjeni materijalne štete na objektu.

U Tuzli gorio automobil, vatrogasci intervenisali i u Srebreniku i Banovićima

Vatrogasna jedinica Grada Tuzle intervenisala je u Rudarskoj ulici, gdje je izbio požar na automobilu.

Na području Srebrenika vatrogasci su gasili požar na elektroinstalacijama u naselju Berhemi, dok je u Banovićima zabilježena intervencija na divljoj deponiji u naselju Veseli Brijeg, u mjesnoj zajednici Ćubrić.

U dostavljenom izvještaju nisu navedeni podaci o uzrocima požara niti o visini pričinjene materijalne štete.

Zrak u Tuzli umjereno zagađen

Prema podacima s mjernih stanica BKC, Skver i Bukinje, jutros u 7 sati kvalitet zraka na ovim lokacijama ocijenjen je kao umjereno zagađen.

Takve vrijednosti zabilježene su na sve tri navedene mjerne stanice u Tuzli.