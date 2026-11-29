Bruto plate u zemljama EU i dalje se značajno razlikuju, a najnoviji podaci Eurostata pokazuju da zaposleni u pojedinim evropskim državama mjesečno u prosjeku zarađuju više od 7.000 eura.

Prosječna godišnja bruto plata u Evropskoj uniji tokom 2025. godine iznosila je 41.464 eura, što odgovara mjesečnom iznosu od oko 3.455 eura, odnosno približno 6.758 KM.

U odnosu na 2024. godinu, prosječna godišnja zarada povećana je za 4,3 posto.

Ipak, iza evropskog prosjeka kriju se velike razlike među državama, ali i značajne razlike u troškovima života.

Kolike su plate u zemljama u kojima radi bh. dijaspora?

U Njemačkoj je prosječna godišnja bruto plata iznosila 56.360 eura, što odgovara mjesečnom iznosu od oko 4.697 eura ili približno 9.186 KM.

U Austriji su prosječne bruto zarade još veće i na mjesečnom nivou iznose oko 5.061 euro, odnosno približno 9.898 KM.

Prosječna godišnja bruto plata u Sloveniji iznosila je 37.586 eura, odnosno oko 3.132 eura mjesečno.

U susjednoj Hrvatskoj godišnji prosjek iznosio je 26.933 eura, što odgovara mjesečnoj bruto zaradi od približno 2.244 eura ili 4.390 KM.

Riječ je o bruto iznosima preračunatim na puno radno vrijeme, a ne o novcu koji zaposleni nakon plaćanja poreza i doprinosa dobijaju na račun.

Bruto plate u zemljama EU razlikuju se i do pet puta

Najveće prosječne zarade zabilježene su u Luksemburgu, gdje godišnja bruto plata iznosi 85.609 eura, odnosno oko 7.134 eura mjesečno.

Slijede Danska sa 6.125 eura mjesečno, Irska sa 5.366 eura i Belgija sa 5.165 eura.

Na drugoj strani nalazi se Bugarska, gdje prosječna mjesečna bruto plata iznosi oko 1.350 eura, zatim Grčka sa 1.564 eura i Mađarska sa 1.678 eura.

Razlika između prosječnih zarada u Luksemburgu i Bugarskoj veća je od pet puta.

Veća plata ne znači nužno i bolji životni standard

Kada se u poređenje uključe cijene hrane, stanovanja, prijevoza i drugih proizvoda i usluga, razlike među evropskim državama postaju manje izražene.

Standard kupovne moći omogućava poređenje količine proizvoda i usluga koje građani mogu priuštiti za svoja primanja, nezavisno od razlika u cijenama među državama.

Kada se plate posmatraju na ovaj način, razlika između zemalja s najvećim i najmanjim prosječnim zaradama smanjuje se s više od pet na približno tri puta.

Posebno je zanimljiv primjer Slovenije, koja je prema nominalnim bruto zaradama ispod evropskog prosjeka, ali ga prema pokazatelju prilagođenom kupovnoj moći premašuje.

Zašto se zarade toliko razlikuju?

Razlike u platama povezane su s nivoom ekonomskog razvoja, produktivnošću radnika, obrazovanjem, ulaganjima i zastupljenošću visokoplaćenih djelatnosti.

Na visinu zarada utječu i zakonski propisana minimalna plata, kolektivni ugovori te način oporezivanja rada.

Stručnjaci ukazuju da se razlika između zarada u istočnoj i zapadnoj Evropi tokom godina smanjuje, što utječe i na odluke radnika o odlasku u inostranstvo.

Pri poređenju plata potrebno je uzeti u obzir i činjenicu da prosječna zarada ne pokazuje koliko zarađuje većina zaposlenih. Na njen iznos mogu značajno utjecati izuzetno visoke plate u pojedinim sektorima, dok preračunavanje zarada na puno radno vrijeme ne odražava stvarna primanja osoba koje rade skraćeno radno vrijeme.