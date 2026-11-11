Njemačka ponovo stavlja na raspolaganje jedan milion eura za infrastrukturne projekte Oružanim snagama BiH

Adin Jusufović
njemačka

Tokom posjete ambasadora Savezne Republike Njemačke, Alfreda Grannasa, lokaciji Rajlovac 11. novembra 2026. godine, njemački vojni ataše, potpukovnik Marc Abendroth, i ministar odbrane Bosne i Hercegovine, Zukan Helez, potpisali su još jedan sporazum o dodjeli sredstava u iznosu od jedan milion eura.

Njemačko ministarstvo odbrane dodjeljuje ova sredstva za izgradnju novog hangara za helikoptere i prostorija za oblast obuke – kako na lokaciji kasarne Rajlovac, tako i, naknadno, na dodatnoj lokaciji u Banjoj Luci.

Ova nova izgradnja dio je NATO inicijative – koju predvodi Ujedinjeno Kraljevstvo – usmjerene na kontinuirani razvoj kapaciteta za medicinsku evakuaciju zračnim putem (Air-Medevac), uz buduću nabavku novih helikoptera od strane Sjedinjenih Američkih Država. Cilj ove inicijative je postizanje trajnog poboljšanja operativne spremnosti civilnih medicinskih spasilačkih službi za medicinsko spašavanje zračnim putem, između Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), organizacije koja je odgovorna za provedbu projekta.

Time Savezna Republika Njemačka dosljedno nastavlja svoju dugogodišnju podršku Oružanim snagama BiH na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

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