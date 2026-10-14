Njemačka uvodi porez na šećer

Porez na šećer u Njemačkoj trebao bi početi s primjenom 1. jula 2027. godine, nakon što su stranke vladajuće koalicije postigle dogovor o dodatnom oporezivanju zaslađenih napitaka.

Prema predloženim pravilima, proizvođači će plaćati do 32 centa po litru pića, zavisno od količine šećera, što bi se moglo odraziti i na maloprodajne cijene.

Dogovor su postigli Kršćansko-demokratska unija i Kršćansko-socijalna unija (CDU/CSU) te Socijaldemokratska partija (SPD), nakon višesedmičnih neslaganja o načinu oporezivanja.

Prema pisanju njemačkih medija, novi namet trebao bi obuhvatiti gazirane sokove, energetska pića, zaslađene ledene čajeve i druge napitke s dodatnim šećerom. Cilj je smanjiti njegovu potrošnju, potaknuti proizvođače na promjenu sastava proizvoda i osigurati dodatne prihode državnom budžetu.

Koliko bi mogli poskupjeti zaslađeni napici?

Predloženi porez na šećer u Njemačkoj imao bi dvije stope, koje bi se određivale prema količini šećera u piću.

Za proizvode koji sadrže najmanje pet, a manje od osam grama šećera na 100 mililitara, porez bi iznosio 26 centi po litru. Napici s osam ili više grama šećera na 100 mililitara bili bi oporezovani sa 32 centa po litru.

To znači da bi litar određenih gaziranih sokova mogao poskupjeti za približno 38 centi kada se uračuna i porez na dodanu vrijednost, ukoliko proizvođači cjelokupan trošak prenesu na kupce.

Iz oporezivanja bi bili izuzeti čisti voćni i povrtni sokovi, nezaslađeni napici te proizvodi koji umjesto šećera sadrže zaslađivače. Dodatni porez ne bi se primjenjivao ni na alkoholna pića.

Predviđeno je i izuzeće za manje proizvođače koji godišnje proizvode manje od milion litara zaslađenih napitaka, uz potrebna odobrenja Evropske komisije.

Njemačka očekuje stotine miliona eura dodatnih prihoda

Prema procjenama njemačkog Ministarstva finansija, novi porez mogao bi tokom 2027. godine donijeti približno 690 miliona eura, dok se za 2028. očekuje prihod od oko 925 miliona eura.

Ministar finansija Lars Klingbeil smatra da mjera neće imati samo fiskalni učinak, već bi mogla doprinijeti i zdravijim prehrambenim navikama stanovništva.

Očekuje se da bi dodatno oporezivanje moglo potaknuti proizvođače na smanjenje udjela šećera u napicima kako bi izbjegli više porezne stope.

Ipak, usaglašavanje prijedloga nije proteklo bez protivljenja. Početkom oktobra Ured saveznog kancelara Friedricha Merza privremeno je zaustavio raniju verziju zakona, smatrajući da nije dovoljno usklađena s preporukama nadležnih stručnih tijela.

Nakon dodatnih razgovora koalicijski partneri postigli su kompromis kojim je predviđen jednostavniji sistem oporezivanja sa dvije stope.

Dio političara upozorava na novi udar na kućne budžete

Uvođenje poreza na šećer izazvalo je podijeljene reakcije u Njemačkoj.

Dio političara smatra da bi mjera mogla dodatno povećati troškove života, posebno u vrijeme kada se građani već suočavaju s visokim cijenama hrane i drugih osnovnih proizvoda.

Premijer savezne pokrajine Hessen Boris Rhein iz CDU-a usprotivio se novom porezu, ocijenivši da povećavanje cijena nije odgovarajući odgovor na aktuelne ekonomske probleme.

Kritičari upozoravaju i na moguće posljedice za industriju pića, posebno mala i srednja preduzeća, dok zagovornici ističu da bi smanjenje konzumacije šećera moglo imati dugoročne koristi za javno zdravlje.

Iako je politički dogovor postignut, zakon još mora proći potrebnu proceduru usvajanja. Planirani početak primjene novih pravila je 1. juli 2027. godine.