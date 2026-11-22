Njemačko državljanstvo tokom 2025. godine steklo je približno 8.800 osoba koje su prethodno imale državljanstvo Bosne i Hercegovine, što je povećanje od čak 126 posto u odnosu na godinu ranije. Iako Njemačka od 2024. godine omogućava zadržavanje prethodnog državljanstva prilikom naturalizacije, Bosna i Hercegovina još nije zaključila bilateralni sporazum s Njemačkom koji bi uredio pitanje dvojnog državljanstva.

Prema podacima njemačkog Saveznog zavoda za statistiku, Destatis, tokom prošle godine njemačko državljanstvo stekle su ukupno 332.524 osobe, što je za oko 14 posto više nego 2024. godine.

Među njima je bilo tačno 8.831 osoba s prethodnim državljanstvom Bosne i Hercegovine. Ovaj podatak pokazuje značajan rast interesovanja za njemačko državljanstvo među građanima BiH koji žive i rade u toj zemlji.

Njemačka promijenila zakon i olakšala dobijanje državljanstva

Novi njemački zakon o državljanstvu stupio je na snagu 27. juna 2024. godine, čime su značajno izmijenjeni uslovi za naturalizaciju stranaca.

Jedna od najvažnijih promjena jeste mogućnost zadržavanja prethodnog državljanstva. Do tada su mnogi državljani BiH morali dokazati da su se odrekli bosanskohercegovačkog državljanstva kako bi dobili njemačko.

Istovremeno je skraćen period boravka potreban za sticanje državljanstva, sa osam na pet godina, uz ispunjavanje ostalih zakonskih uslova, među kojima su poznavanje njemačkog jezika i finansijska samostalnost.

Reformom je prvobitno bila omogućena i ubrzana naturalizacija nakon tri godine boravka za osobe s posebnim integracijskim postignućima.

Međutim, ta mogućnost ukinuta je 30. oktobra 2025. godine, pa je za redovnu naturalizaciju ponovo potrebno najmanje pet godina zakonitog boravka. Mogućnost posjedovanja više državljanstava ostala je na snazi.

Zašto BiH i Njemačka još nemaju sporazum o dvojnom državljanstvu?

Iako njemački propisi dozvoljavaju dvojno državljanstvo, pitanje njegovog ostvarivanja i dalje nije u potpunosti riješeno iz perspektive bosanskohercegovačkog zakonodavstva.

Zakon o državljanstvu BiH predviđa mogućnost posjedovanja državljanstva druge države na osnovu bilateralnog sporazuma koji odobri Parlamentarna skupština BiH.

Bosna i Hercegovina takve sporazume ima sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom, ali ne i s Njemačkom.

Ipak, prema tumačenju Ministarstva civilnih poslova BiH i odluci Ustavnog suda, sticanje stranog državljanstva ne dovodi automatski do gubitka državljanstva Bosne i Hercegovine.

Problem je posebno izražen kod osoba koje su se ranije dobrovoljno odrekle bh. državljanstva i sada ga žele ponovo steći, uz zadržavanje njemačkog pasoša.

Inicijativa Denisa Zvizdića zaustavljena u Vijeću ministara

Denis Zvizdić je 27. juna 2024. godine podnio inicijativu kojom je zatraženo da Ministarstvo civilnih poslova BiH pokrene proceduru zaključivanja sporazuma o dvojnom državljanstvu s Njemačkom.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržao je inicijativu u augustu iste godine.

Međutim, na sjednici Vijeća ministara BiH održanoj 17. oktobra 2024. godine nije postignut potreban konsenzus za pokretanje procedure.

Prema dostupnim podacima, protiv su glasali ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić iz SNSD-a, kao i zamjenik ministra komunikacija i prometa Ognjen Janjić, koji je na toj sjednici mijenjao ministra Edina Fortu.

Ministarstvo civilnih poslova BiH u junu 2026. godine potvrdilo je da nisu stvoreni uslovi za pokretanje formalnih aktivnosti koje prethode pregovorima o sporazumu s Njemačkom.

U inicijativi je navedeno i da više od 30.000 bivših državljana BiH zbog postojećih zakonskih ograničenja nije moglo ponovo steći bosanskohercegovačko državljanstvo uz zadržavanje njemačkog.

Mogu li građani zadržati oba pasoša?

Prema važećim njemačkim pravilima, građani Bosne i Hercegovine koji ispunjavaju uslove za naturalizaciju u Njemačkoj ne moraju se automatski odreći prethodnog državljanstva da bi dobili njemačko.

Međutim, za osobe koje su se već odrekle državljanstva BiH situacija je drugačija.

Ministarstvo civilnih poslova BiH navodi da se ponovno sticanje bh. državljanstva provodi prema članu 14. Zakona o državljanstvu, uz uslov najmanje jedne godine boravka na teritoriji BiH prije podnošenja zahtjeva.

Prema trenutno objavljenom tumačenju Ministarstva, bivši državljani BiH koji imaju njemačko državljanstvo moraju ga se odreći ukoliko žele ponovo steći bosanskohercegovačko.

Zbog različitih pravila dvije države, građanima koji planiraju podnijeti zahtjev za njemačko državljanstvo preporučuje se da prethodno provjere svoj pravni status kod nadležnog njemačkog ureda za naturalizaciju i Ministarstva civilnih poslova BiH.

Prema posljednjim dostupnim informacijama, formalni pregovori o bilateralnom sporazumu između Bosne i Hercegovine i Njemačke još nisu pokrenuti.