Stanje na putevima u BiH jutros karakterišu pretežno suhi, ali mjestimično vlažni i mokri kolovozi, dok magla na pojedinim dionicama smanjuje vidljivost. Vozačima se savjetuje dodatni oprez, posebno u kotlinama i uz riječne tokove, gdje su uslovi za vožnju otežani.

Povećana je i opasnost od odrona, zbog čega se preporučuje prilagođavanje brzine uslovima na cesti i poštivanje postavljene saobraćajne signalizacije.

Na više magistralnih puteva i dionica autoceste A1 saobraćaj je usporen zbog radova, dok na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja putničkih vozila.

Radovi na autocesti A1 i magistralnim putevima

Na autocesti A1, na dionici Zenica jug – Zenica sjever, u toku je sanacija potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno.

Zbog sanacionih radova na dionici Sarajevo zapad – Lepenica vozila se kreću preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti Šićki Brod – Husino, kao i na dionicama Turbe – Nević Polje, Široki Brijeg – Mostar, Stup – Jošanica, Bihać – Ripač i Cazin – Srbljani, zbog radova se saobraća jednom trakom.

Isti režim saobraćaja na snazi je na dionicama Široki Brijeg – Posušje, Grude – Privalj, Mostar – Čitluk preko brda Hum, Čevljanovići – Nišići i Tasovčići – Stolac.

Na magistralnom putu Srbljani – Bosanska Krupa zabranjen je saobraćaj vozilima ukupne mase veće od 20 tona. Kod mosta preko rijeke Une, u blizini lokaliteta Crno Jezero, vozila se propuštaju naizmjenično jednom trakom, uz semaforsku regulaciju.

Izmijenjen režim saobraćaja na nekoliko dionica

Zbog radova na proširenju mosta na magistralnom putu Brčko – Bijeljina, na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se na privremenu obilaznicu u blizini gradilišta.

Teretna vozila teža od 3,5 tone preusmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska.

Na magistralnoj cesti Jablanica – Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj isključivo vozilima do 3,5 tone.

Na dionici Lončari – Pelagićevo, gdje se izvode radovi na izgradnji kružne raskrsnice, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička usmjeravaju alternativnim pravcem.

Usporeno se saobraća i na prevoju Romanija, na magistralnom putu Podromanija – Sumbulovac, gdje se gradi dodatna traka za spora vozila. Na ovoj dionici saobraćaj se odvija uz naizmjenično propuštanje vozila.

Stanje na putevima u BiH: Na granicama bez dužih zadržavanja

Prema jutrošnjim informacijama, na graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Ponovo je otvoren stari granični prelaz Gradiška, koji je ranije bio privremeno zatvoren zbog oštećenja.

Na ovom prelazu dozvoljen je međunarodni saobraćaj putničkim vozilima, autobusima i praznim teretnim vozilima, dok promet komercijalne robe nije dozvoljen.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Vozači koji putuju prema zemljama Evropske unije trebaju računati na mogućnost dužih zadržavanja zbog primjene novog sistema evidentiranja ulazaka i izlazaka putnika, poznatog kao EES.

Na svim cestama u Bosni i Hercegovini na snazi je zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme.