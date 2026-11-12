BIHAMK pokreće edukaciju učenika o Koridoru Vc i sigurnosti u saobraćaju

Koridor Vc i sigurnost u saobraćaju bit će glavne teme edukativnih radionica koje će tokom novembra biti organizovane za učenike deset osnovnih i srednjih škola u Bosni i Hercegovini. Kampanju su inicirale Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska unija, a realizovat će je Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK).

Radionice su namijenjene učenicima uzrasta od 10 do 18 godina u školama koje se nalaze duž Koridora Vc. Cilj je mladima približiti značaj izgradnje moderne cestovne infrastrukture, ali ih istovremeno upoznati s pravilima sigurnog ponašanja u saobraćaju i odgovornim odnosom prema okolišu.

Edukaciju će provoditi BIHAMK-ovi saobraćajni inženjeri i stručnjaci za cestovnu sigurnost, kroz interaktivne radionice, praktične primjere i kvizove.

Učenici će imati priliku saznati kako se planiraju i grade autoceste, mostovi i tuneli, ali i upoznati zanimanja koja učestvuju u realizaciji velikih infrastrukturnih projekata.

Učenici će posjetiti jednu od dionica Koridora Vc

U okviru kampanje planirana je i terenska posjeta jednoj od izgrađenih dionica Koridora Vc, u saradnji s Javnim preduzećem Ceste Federacije Bosne i Hercegovine.

Tokom posjete učenici će moći vidjeti kako se znanje stečeno na radionicama primjenjuje u praksi, upoznati se s tehničkim rješenjima korištenim pri gradnji autoceste te razgovarati sa stručnjacima koji rade na njenom planiranju, izgradnji i održavanju.

Posebna pažnja bit će posvećena sigurnom korištenju cesta, očuvanju javne infrastrukture i razumijevanju značaja Koridora Vc za povezivanje Bosne i Hercegovine s evropskom saobraćajnom mrežom.

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Više od 42.000 saobraćajnih nezgoda u BiH tokom 2025. godine

Potrebu za dodatnom edukacijom mladih potvrđuju i podaci o sigurnosti saobraćaja u Bosni i Hercegovini.

Prema podacima koje je objavio BIHAMK, tokom 2025. godine u našoj zemlji evidentirane su 42.762 saobraćajne nezgode, u kojima je poginulo 288 osoba, dok je 11.536 osoba zadobilo lakše ili teže tjelesne povrede.

Ovi podaci ukazuju na značaj preventivnih aktivnosti i kontinuiranog obrazovanja svih učesnika u saobraćaju, posebno djece i mladih.

Generalni sekretar BIHAMK-a Rasim Kadić istakao je da kampanja ima dugoročan značaj jer se obraća generacijama koje će u budućnosti koristiti, graditi i upravljati cestovnom infrastrukturom.

„Ako danas uložimo u njihovo znanje i približimo im značaj sigurne i moderne cestovne infrastrukture i odgovornog ponašanja u saobraćaju, napravit ćemo važan iskorak prema sigurnijim cestama, odgovornijem društvu i kvalitetnijoj budućnosti svih građana Bosne i Hercegovine“, izjavio je Kadić.

Koridor Vc dio dugoročne saradnje BIHAMK-a i EBRD-a

Aktuelna kampanja nastavak je saradnje BIHAMK-a i Evropske banke za obnovu i razvoj, koja je započela 2023. godine.

Tada je BIHAMK, posredstvom međunarodnog partnera EASST-a, Istočne alijanse za siguran i održiv cestovni saobraćaj, učestvovao u realizaciji obuke o sigurnosti tunela u Sarajevu.

BIHAMK više od tri decenije provodi edukativne i preventivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti u saobraćaju, a nova kampanja proširuje ove programe na učenike škola duž Koridora Vc.