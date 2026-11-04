Konačno otvorena autocesta Zenica – Žepče

Autocesta Zenica – Žepče danas je konačno puštena u saobraćaj, nakon što je njeno svečano otvaranje održano još 28. oktobra. Vozači od 14 sati mogu koristiti novih 20 kilometara Koridora 5C, od naplatnog mjesta Zenica sjever do Golubinje kod Žepča, čime je omogućeno brže putovanje bez korištenja magistralne ceste M-17 na ovom dijelu puta.

Iako je završetak radova svečano obilježen prošle sedmice, nova dionica nije odmah bila dostupna vozačima zbog administrativnih procedura i čekanja na pravosnažnost upotrebne dozvole.

Od danas je saobraćaj uspostavljen u oba smjera, a nova trasa povezuje nekoliko ranije izgrađenih dionica autoceste koje zbog nedovršenih radova nisu mogle biti korištene u kontinuitetu.

Autocesta Zenica – Žepče prolazi kroz tunele i preko mostova

Nova dionica jedna je od građevinski najzahtjevnijih na Koridoru 5C, prvenstveno zbog konfiguracije terena kroz koji prolazi.

Prema podacima JP Autoceste FBiH, približno devet kilometara trase čine tuneli, dok se oko šest kilometara odnosi na mostove i vijadukte. To znači da gotovo tri četvrtine novoizgrađenog pravca čine složeni građevinski objekti.

Među najznačajnijim objektima su tunel Bosna, dug približno 3,6 kilometara, i tunel Zenica, dužine oko 3,4 kilometra.

Dionicu čine četiri poddionice: Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Vranduk – Ponirak i Ponirak – Vraca.

Izgradnja ovog dijela autoceste bila je praćena složenim geološkim uslovima, tehničkim izazovima i višestrukim pomjeranjem rokova.

Koliko košta vožnja novom dionicom?

Vozači putničkih automobila za korištenje nove dionice od Zenice sjever do Golubinje plaćaju cestarinu od 2,80 KM.

Puštanjem autoceste u saobraćaj uvedene su i promjene u sistemu naplate. Novo naplatno mjesto Žepče preuzima funkciju čeone naplatne stanice, dok Zenica sjever postaje bočno naplatno mjesto u zatvorenom sistemu naplate.

Važna promjena odnosi se na način plaćanja na naplatnom mjestu Zenica sjever, gdje je od danas omogućena isključivo elektronska naplata putem ACC TAG uređaja.

Isti režim uveden je i na naplatnim mjestima Usora i Tešanj, gdje vozači više ne mogu plaćati gotovinom ili bankovnim karticama.

Svečano otvorena prije sedam dana, tek danas dostupna vozačima

Podsjećamo, svečanost povodom završetka radova na ovoj dionici održana je 28. oktobra, uz prisustvo predstavnika federalnih vlasti, JP Autoceste FBiH i međunarodnih partnera. Međutim, i nakon presijecanja vrpce saobraćaj nije bio dozvoljen jer nisu bile završene sve procedure potrebne za korištenje autoceste.

Ukupna vrijednost izgradnje četiri poddionice iznosi približno 419,1 milion eura s PDV-om, odnosno oko 820 miliona KM.

Projekat je finansiran kreditnim sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, uz bespovratnu podršku Evropske unije.

Puštanjem u saobraćaj novih 20 kilometara omogućeno je kontinuirano putovanje autocestom na znatno dužem dijelu Koridora 5C, od Bradine prema Žepču.