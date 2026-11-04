Državna imovina u Varešu: Nakon odluke Ustavnog suda preispituju se sporni ugovori

Državna imovina u Varešu bila je tema današnjeg sastanka u Sarajevu, na kojem su predstavnici više institucija razgovarali o provođenju odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Riječ je o odluci kojom je utvrđeno da su pojedini organi vlasti neustavno raspolagali državnom imovinom, uključujući zemljište povezano s rudarskim projektima na području ove općine.

Sastanak je organizovalo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, a prisustvovali su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Pravobranilaštva BiH, Ureda visokog predstavnika (OHR), Vlade Zeničko-dobojskog kantona, nadležnih kantonalnih ministarstava i Općine Vareš.

Cilj sastanka bio je utvrditi kako nadležne institucije trebaju postupiti nakon odluke Ustavnog suda BiH od 24. septembra 2026. godine, kojom je naloženo preispitivanje spornih akata.

Šta je Ustavni sud BiH utvrdio u slučaju Vareša?

Ustavni sud BiH je u predmetu U-2/26, postupajući po zahtjevu 27 zastupnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, utvrdio da više akata povezanih s raspolaganjem državnom imovinom u Varešu nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Među osporenim dokumentima nalaze se ugovor o koncesiji iz 2013. godine i njegovih šest aneksa, ugovor o služnosti te odluke i rješenja koje su donosili organi Općine Vareš, Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH.

Predmet se odnosi i na prenamjenu državnog šumskog zemljišta na lokalitetima Rupice, Borovice, Duboštica i Tribija, povezanim s rudarskim aktivnostima na području Vareša.

Sud je utvrdio da su nenadležni organi javne vlasti raspolagali državnom imovinom suprotno Zakonu o privremenoj zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, bez uključivanja Pravobranilaštva BiH kao zakonskog zastupnika titulara državne imovine.

Hoće li sporni ugovori u Varešu biti stavljeni van snage?

Odlukom Ustavnog suda nadležnim institucijama naloženo je da preispitaju zakonitost akata iz svoje nadležnosti i poduzmu aktivnosti na stavljanju van snage onih za koje se utvrdi da nisu usklađeni sa zakonom.

To ne znači da su današnjim sastankom svi koncesioni ugovori automatski poništeni niti da je donesena odluka o obustavi rudarskih aktivnosti. Međutim, odluka otvara pitanje pravnog osnova na kojem su pojedini organi vlasti omogućavali korištenje državnog zemljišta za rudarske projekte.

Tokom sastanka razmatrane su dosadašnje aktivnosti institucija, stanje na terenu i mogući pravni modeli za provođenje odluke Ustavnog suda. Posebna pažnja posvećena je koordinaciji federalnih, kantonalnih i općinskih organa, uz obavezno uključivanje Pravobranilaštva BiH.

Institucije imaju obavezu izvijestiti Ustavni sud

Iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva saopćeno je da će nastaviti preispitivanje akata iz svoje nadležnosti i poduzimati mjere u skladu s odlukom Ustavnog suda i važećim propisima.

Državna imovina u Varešu tako ostaje predmet postupanja više institucija, koje moraju osigurati da ranije donesene odluke budu usklađene sa zakonom.

Prema odluci Ustavnog suda BiH, nadležni organi dužni su u roku od šest mjeseci od dostavljanja odluke obavijestiti Sud o poduzetim mjerama za njeno izvršenje.