Ustavni sud BiH u 2025. godini imao više od 13 hiljada neriješenih predmeta

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u 2025. godini imao je 13.625 neriješenih predmeta, rečeno je na konferenciji za novinare u Sarajevu, na kojoj je predstavljen izvještaj o radu ove institucije.

Izvještaj su predstavili predsjednik Ustavnog suda BiH Mirsad Ćeman, potpredsjednice Valerija Galić i Angelika Nußberger, te sutkinja Larisa Velić.

Ćeman je kazao da je broj neriješenih predmeta značajno povećan u odnosu na period prije nastanka sudijskog deficita, kada ih je bilo manje od 3.000. Tokom prošle godine Sud je zaprimio 5.671 predmet, dok je riješeno 2.503.

“Statistika je bolje zvučala ranije, ali povjerenje građana je i dalje na zavidnom nivou”, rekao je Ćeman.

Kao jedan od ključnih problema istaknuto je to što Ustavni sud BiH radi u nepotpunom sastavu. Ćeman je pozvao nadležne da izaberu nedostajuće sudije i da ne dovode u pitanje legitimitet ove institucije.

“Izaberite nedostajuće sudije na vrijeme, nemojte da bilo ko dovodi u pitanje legitimitet Ustavnog suda. Nemojte da bilo ko, bilo čime motiviran, dovodi u sumnju ustavnost, legalitet i legitimitet suda”, poručio je Ćeman.

Naglasio je i da se ustavne sudije ne biraju kao predstavnici naroda, nego prema teritorijalnom principu propisanom Ustavom BiH.

“Ustavne sudije se ne biraju kao predstavnici, niti kao pripadnici bilo kojeg naroda, nego se biraju dva iz Republike Srpske i četiri iz Federacije Bosne i Hercegovine”, istakao je Ćeman.

Govoreći o ulozi visokog predstavnika, sutkinja Larisa Velić pojasnila je da Ustavni sud BiH nema nadležnost da preispituje njegova ovlaštenja, ali može ocjenjivati ustavnost zakona koje on donese.

Na pitanje o državnoj imovini, Ćeman je rekao da Ustavni sud BiH neće nuditi model rješenja tog pitanja.

“Nismo ovlašteni niti ćemo nuditi model rješenja državne imovine”, poručio je Ćeman.

Potpredsjednica Valerija Galić govorila je o problemu vojnih stanova, navodeći da ne može dati procjenu njihove vrijednosti. Prema posljednjem izvještaju, od 131 naloga koji se odnosi na obavezu Vlade FBiH da provodi odluke Ustavnog suda, izvršeno je 37 apelacija naloga, dok 18 nije izvršeno.

Ćeman je dodao da pitanje vojnih stanova treba riješiti Parlament, koji bi trebao donijeti zakonsko rješenje. Naveo je da je bilo više pokušaja izrade zakona, ali da očigledno nije postignuta saglasnost.