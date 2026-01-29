Ustavni sud BiH odbio apelaciju osuđenog za zločine u Hadžićima

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je kao neosnovanu apelaciju Fadila Čovića podnesenu protiv pravosnažne presude kojom je osuđen na osam godina zatvora za zločine nad civilima na području općine Hadžići, te je zaključeno da mu nisu povrijeđena prava tokom sudskog postupka.

Fadil Čović podnio je apelaciju Ustavnom sudu BiH smatrajući da mu je presudama Suda BiH povrijeđeno pravo na pravično suđenje i pravo na djelotvoran pravni lijek.

Kako se navodi u odluci Ustavnog suda, Čović smatra da nisu navedene odlučne činjenice bitne za njegovu krivičnopravnu poziciju, u smislu ispunjenosti bitnih obilježja krivičnog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva.

Pored toga, Čović je problematizirao ocjenu dokaza u pogledu zaključka redovnih sudova da su lica srpske nacionalnosti zatvorena samo zbog činjenice da se radi o pripadnicima tog naroda, te smatra da mu nije omogućeno ravnopravno učešće u postupku i da postavlja pitanja svjedocima optužbe.

“Ustavni sud uočava da je Apelaciono vijeće u dokaznom postupku prihvatilo prijedlog apelantove odbrane za izvođenje dokaza, te da je odluku o apelantovoj krivici zasnovalo na dokazima provedenim nakon stranačkog sučeljavanja. Stoga, Ustavni sud zaključuje da apelant nije bio stavljen u znatno podređen položaj tokom postupka, te ove apelantove navode ocjenjuje neosnovanim”, navodi se u odluci Ustavnog suda.

Ovaj sud smatra da nije osnovan apelantov prigovor da osporena presuda nije obrazložena i da su sudovi dali dovoljna i relevantna obrazloženja o svim ključnim dokazima na osnovu kojih su utvrdili činjenično stanje i primijenili materijalno pravo. U odluci je zaključeno da su neosnovane apelantove tvrdnje da mu je povrijeđeno pravo na pravično suđenje i da mu nije prekršeno pravo na djetvoran pravni lijek.

“Ustavni sud zaključuje da nema povrede prava na pravično suđenje kada su redovni sudovi dali detaljno, jasno i argumentirano obrazloženje u pogledu ocjene izvedenih dokaza i primjene prava, te da nema elemenata koji bi ukazivali na to da je dokazni postupak zloupotrijebljen na apelantovu štetu”, zaključeno je u odluci.

Apelaciono vijeće Suda BiH je u junu 2021. godine osudilo Čovića, nekadašnjeg načelnika Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Hadžićima, na osam godina zatvora zbog zločina u Hadžićima. Zajedno s njim, osuđeni su Nezir Kazić, Bećir Hujić, Mirsad Šabić, Halid Čović i Nermin Kalember.

Njih šestorica su osuđeni za protivzakonito zatvaranje i nečovječno postupanje prema civilima srpske i hrvatske nacionalnosti zatočenim u “Silosu”, kasarni “Krupa” u Zoviku te Osnovnoj školi “9. maj” u Pazariću, kao i za uskraćivanje prava na suđenje i odvođenje na prinudne radove civilnog stanovništva. U drugom predmetu je pravosnažno osuđen Šerif Mešanović, koji je ranije bio optužen s njima i čiji je postupak kasnije razdvojen.

Odluke Ustavnog suda su konačne i obavezujuće.