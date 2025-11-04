Vanredna sjednica Ustavnog suda BiH o apelaciji Dodika

Na današnjoj 10. vanrednoj sjednici Ustavni Ustavni sud Bosne i Hercegovine razmatrat će apelaciju predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, najavljeno je iz tog suda.

Apelacija je podnesena 20. augusta, a odnosi se na pravomoćnu presudu donesenu protiv Dodika početkom tog mjeseca pred Sudom BiH.

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu protiv Dodika 26. februara kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane političkog djelovanja zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u BiH Christiana Schmidta.