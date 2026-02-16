Ljuban Vuković: Iduće sedmice presuda za prijetnje sutkinji Seni Uzunović

Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo kaznu za Ljubana Vukovića zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sutkinji Seni Uzunović, dok je Odbrana predložila oslobađanje, te je izricanje presude najavljeno za 24. februar.

Tužiteljica Suada Pašić je kazala da dokazi Tužilaštva koji su izvedeni u cijelosti potvrđuju da je Ljuban Vuković počinio krivično djelo “ometanje rada pravosuđa”, na način, vrijeme i mjesto kako je to opisano u optužnici, javlja Detektor.

“Iskazom svjedoka i zapisnicima proizilazi da je optužni počinio djelo iz optužnice i da je zastrašivanjem imao namjeru da spriječi sutkinju Senu Uzunović u svom radu (…) Časni sude, video je pušten u sudnici, čuli smo šta je rečeno”, kazala je Pašić i dodala da je nesporno koje je Vuković riječi izgovorio, da nije čitao tekst već je rekao ono što misli i osjeća.

Kazala je da je Plavšić priznao ovo krivično djelo i da je osuđen pravosnažnom presudom. Nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice, osuđen je na godinu dana zatvora za prijetnje sutkinji Uzunović.

Tužiteljica Pašić je rekla da se ovdje ne radi o lapsusu ili nehatu i da su prijetnje bile takve da izazivaju strah. Predložila je da se Vuković proglasi krivim kako bi se ostvarila svrha kažnjavanja, posebno jer je prijetnja upućena nosiocu pravosudne funkcije.

Vuković je optužen da je s Markom Plavšićem 25. februara 2025. godine u Banjoj Luci, neposredno pred datum izricanja presude u predmetu “Milorad Dodik i ostali”, s ciljem zastrašivanja, putem društvene mreže TikTok, u javno dostupnom videozapisu, upućivao prijetnje sutkinji Suda BiH Seni Uzunović, kako bi je spriječili u vršenju službenih radnji rukovođenja glavnim pretresom u fazi javnog izricanja i objavljivanja presude u krivičnom predmetu koji se vodi pred Sudom BiH.

Advokat Slobodan Perić je predložio da Sud u ovom predmetu donese oslobađajuću presudu.

“Tužilaštvo nije ništa dokazalo”, izjavio je Perić i dodao da je na materijalne dokaze Optužbe uložio prigovor zakonitosti jer su pribavljeni bez naredbe, te pojasnio da se radilo o videozapisu koji je pribavljen i od neovlaštenog lica.

On smatra da presuda Plavšiću ne može biti osnov za osudu u ovom predmetu. Prema njegovim riječima, subjektivni osjećaj oštećene je bio da joj se prijeti te da ova objava nije uticala na njeno postupanje u predmetu “Milorad Dodik i ostali”.

“Optuženi je pojasnio svoju situaciju. Izjavio je jasno i nedvosmisleno da mu Plavšić nije rekao da će snimak objaviti i da nije tražio njegovu dozvolu. Nije mu bila namjera da prijeti sutkinji i ne razumije se u sudske postupke”, kazao je Perić.

Pojasnio je da navod “da je čekaju” nije prijetnja, već se misli da čekaju presudu i da će dati podršku Dodiku bez obzira kakva presuda bude, te da se navodom “da se dira u osinje gnijezdo” misli na realnu situaciju u Republici Srpskoj.

“Jedini pravi zaključak je da optuženi nije počinio krivično djelo koje mu se stavlja na teret. Nema umišljaja i ometanja pravosuđa. Tužilaštvo nije dokazalo da je postojala namjera, svijest i volja da ometa pravosuđe u konkretnom postupku”, izjavio je Perić.

Optuženi Vuković je rekao da je saglasan sa onim što je kazao njegov advokat.