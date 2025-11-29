Ustavni sud BiH poništio zaključke NSRS: Bećirović poručuje da je riječ o velikoj pravnoj pobjedi države

Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio je odluku kojom proglašava neustavnim i stavlja van snage zaključke Narodne skupštine Republike Srpske povodom informacije o odluci Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku. Odluka je donesena po zahtjevu člana Predsjedništva BiH dr. Denisa Bećirovića i četrnaest zastupnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

Iz Kabineta člana Predsjedništva BiH saopćeno je da je ovim potvrđeno kako entiteti “nemaju nikakvu nadležnost da osporavaju i dovode u pitanje pravosnažne presude Suda BiH, kao i akte državnih institucija”. U obrazloženju odluke Ustavni sud BiH naglasio je da se, na temelju načela vladavine prava i podjele vlasti, “pravosnažne i konačne odluke institucija Bosne i Hercegovine moraju izvršavati, a ne preispitivati od strane nižih organa vlasti”, te da svako odbijanje predstavljа direktno kršenje Ustava i zakona BiH.

Sud je upozorio da daljnje osporavanje odluka državnih institucija vodi u nove pravosudne procese, ali i “u daljnju destabilizaciju države i ugrožavanje mira i sigurnosti”.

Član Predsjedništva BiH Denis Bećirović ocijenio je da je ovakva odluka još jedan snažan pravni argument u zaštiti ustavnog poretka. “Ovim je poručeno da entiteti nemaju pravo na samoopredjeljenje, niti im je dozvoljena samoorganizacija i teritorijalno odcjepljenje, kojima se ugrožava ustavni poredak i teritorijalni integritet države Bosne i Hercegovine”, istakao je Bećirović, podsjećajući da je Ustavni sud u predmetu U-26/25 ponovo potvrdio snagu nezavisnih pravosudnih institucija.

On je odluku Ustavnog suda nazvao “velikom pravnom pobjedom države Bosne i Hercegovine” i ohrabrujućom porukom građanima da institucije imaju kapacitet zaštititi ustavni poredak.

Bećirović je poručio da će i dalje, koristeći sva raspoloživa pravna sredstva, “nastaviti konkretno, odgovorno i odlučno djelovati u cilju zaštite nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, kao i ustavnog poretka naše države”.