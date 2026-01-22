Ustavni sud BiH razmatra ustavnost prethodne Vlade RS-a

Ustavni sud BiH danas održava 166. plenarnu sjednicu na kojoj je među tačkama dnevnog reda i ocjena ustavnosti prethodne Vlade Republike Srpske.

Zahtjev su podnijele više poslaničkih grupa, uz obrazloženje da je mandatara predložio Milorad Dodik u periodu kada, prema navodima iz zahtjeva, nije obavljao funkciju predsjednika.

Sud će na sjednici razmatrati niz meritumskih odluka, a zaprimljen je i veći broj prijedloga za privremene mjere, pa se očekuje obiman rad koji može potrajati i do dva dana. Među važnijim pitanjima je ocjena ustavnosti odluka o izboru predsjednika Vlade RS-a i članova entitetske vlade.

Riječ je o vladi formiranoj u augustu 2025. godine, čiji je mandatar predložen u vrijeme kada je Dodiku presudom Suda BiH, prema navodima, oduzet mandat predsjednika. Ta vlada srušena je prošle sedmice, a odluku o njenom povlačenju donio je premijer Savo Minić, uz ocjene da je potez uslijedio nakon političkih signala iz vrha SNSD-a.

Dodik je poručio da su to učinili kako bi bili „korak ispred“, uz aluziju na odluku Ustavnog suda, dok se u zahtjevima i komentarima navodi da ovakav razvoj događaja otvara pitanje zakonitosti prvobitnog imenovanja i usklađenosti s Ustavom.