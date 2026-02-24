Ljubanu Vukoviću godina zatvora zbog prijetnji sutkinji Seni Uzunović

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Ljubana Vukovića na godinu zatvora zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sutkinji Seni Uzunović.
Proglašen je krivim što je u video sadržaju koji je plasiran na društvenoj mreži TikTok, sa Markom Plavšićem prijetio sutkinji Seni Uzunović neposredno prije izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku u februaru prošle godine.
U videu je Vuković poručio Uzunović da “ide kući i da napravi kafu” te da je “dirnula u osinjak”, čime je pružio podršku Dodiku i želio da zastraši sutkinju pred izricanje presude.
Plavšić je ranije osuđen na godinu zatvora po sporazumu o priznanju krivnje.
Vuković nije prisustvovao izricanju presude, a u kaznu će mu biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 27. februara do 27. marta 2025. godine.
Suđenje Vukoviću je počelo sredinom decembra prošle godine.
Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Državnog suda.