Ljubanu Vukoviću godina zatvora zbog prijetnji sutkinji Seni Uzunović

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Ljubana Vukovića na godinu zatvora zbog ometanja rada pravosuđa, odnosno prijetnji sutkinji Seni Uzunović.

Proglašen je krivim što je u video sadržaju koji je plasiran na društvenoj mreži TikTok, sa Markom Plavšićem prijetio sutkinji Seni Uzunović neposredno prije izricanja prvostepene presude Miloradu Dodiku u februaru prošle godine.

U videu je Vuković poručio Uzunović da “ide kući i da napravi kafu” te da je “dirnula u osinjak”, čime je pružio podršku Dodiku i želio da zastraši sutkinju pred izricanje presude.

Plavšić je ranije osuđen na godinu zatvora po sporazumu o priznanju krivnje.

Vuković nije prisustvovao izricanju presude, a u kaznu će mu biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od 27. februara do 27. marta 2025. godine.

Suđenje Vukoviću je počelo sredinom decembra prošle godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Državnog suda.