Ukinute sankcije Miloradu Dodiku i povezanim firmama, uklonjene desetine imena i kompanija

RTV SLON

OFAC, američko Ministarstvo financija, izdalo je 29. oktobra 2025. naredbu kojom je ažurirana lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons, sa koje su uklonjeni brojni pojedinci i pravna lica povezana sa ranijim balkanskim sankcijama, uključujući Milorada Dodika

Među izbrisanim imenima su Milorad Dodik, Alen Šeranić, Dragan Stanković, Miloš Bukejlović, Nenad Stevandić, Radovan Višković, Željka Cvijanović, Igor Dodik, Gorica Dodik, Duško Perović, Petar Đokić, Branislav Okuka, Srebrenka Golić i više drugih pojedinaca

Među firmama i organizacijama koje su skinute sa liste nalaze se Alternativna Televizija d.o.o. Banja Luka i sve varijante imena pod kojima posluje, Fruit Eco d.o.o. Gradiška, Agape Gorica Dodik i Ivana Dodik s.p. Banja Luka, Agro Voće d.o.o. Laktaši, Global Liberty d.o.o. Laktaši, Infinity Media d.o.o., K-2 Audio Services Banja Luka, Una World Network d.o.o., Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka i niz povezanih kompanija te novijih poslovnih subjekata i registrovanih firmi koje su u objavi navedene kao povezane s uklonjenim pojedincima

OFAC-ova objava navodi i niz ostalih imena i subjekata koji su uklonjeni sa SDN liste, uključujući kompanije i privredna društva registrovana u Bosni i Hercegovini i regionu, te niz fizičkih lica čiji su detalji, poput datuma rođenja i mjesta rođenja, također navedeni u zvaničnom saopćenju

Ova odluka mijenja pravni i poslovni status uklonjenih subjekata u kontekstu američkih sankcija, i može imati posljedice za međunarodne bankarske transfere, poslovanje i odnose s partnerima iz SAD-a i zemalja koje usklađuju sankcioni režim, dok daljnje tumačenje i primjenu detalja iz objave pružaju nadležna tijela i pravni savjetnici

pročitajte i ovo

Politika

SAD privremeno ublažile sankcije Dodikovom šefu kabineta

Politika

Dodik Nikšiću: „Dobri moj Nermine, u BiH ima vladavine prava koliko...

BiH

Nikšić odgovorio Dodiku: podjela neće biti.

BiH

Dodik vidi budućnost BiH sa tri entiteta, optužio Bošnjake da su...

BiH

Sud BiH odbio žalbu Vukanovića: Dodik i dalje u registru kao...

Vijesti

Američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije stupile na snagu

Vijesti

Tragedija u UKC – u Tuzla, pacijent izvršio samoubistvo

Vijesti

Prezentacija biznis planova na Univerzitetu FINRA Tuzla

Vijesti

Bećirović u Parizu na panelu „Značaj regionalne saradnje na Balkanu za buduće generacije“

Vijesti

Miralem Halilović razriješen dužnosti zbog sumnje na trgovinu ljudima

Vijesti

Gračanica: Preminula žena u liftu, tijelo pronašli jutros

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]