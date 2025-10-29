Ukinute sankcije Miloradu Dodiku i povezanim firmama, uklonjene desetine imena i kompanija

OFAC, američko Ministarstvo financija, izdalo je 29. oktobra 2025. naredbu kojom je ažurirana lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons, sa koje su uklonjeni brojni pojedinci i pravna lica povezana sa ranijim balkanskim sankcijama, uključujući Milorada Dodika

Među izbrisanim imenima su Milorad Dodik, Alen Šeranić, Dragan Stanković, Miloš Bukejlović, Nenad Stevandić, Radovan Višković, Željka Cvijanović, Igor Dodik, Gorica Dodik, Duško Perović, Petar Đokić, Branislav Okuka, Srebrenka Golić i više drugih pojedinaca

Među firmama i organizacijama koje su skinute sa liste nalaze se Alternativna Televizija d.o.o. Banja Luka i sve varijante imena pod kojima posluje, Fruit Eco d.o.o. Gradiška, Agape Gorica Dodik i Ivana Dodik s.p. Banja Luka, Agro Voće d.o.o. Laktaši, Global Liberty d.o.o. Laktaši, Infinity Media d.o.o., K-2 Audio Services Banja Luka, Una World Network d.o.o., Prointer ITSS d.o.o. Banja Luka i niz povezanih kompanija te novijih poslovnih subjekata i registrovanih firmi koje su u objavi navedene kao povezane s uklonjenim pojedincima

OFAC-ova objava navodi i niz ostalih imena i subjekata koji su uklonjeni sa SDN liste, uključujući kompanije i privredna društva registrovana u Bosni i Hercegovini i regionu, te niz fizičkih lica čiji su detalji, poput datuma rođenja i mjesta rođenja, također navedeni u zvaničnom saopćenju

Ova odluka mijenja pravni i poslovni status uklonjenih subjekata u kontekstu američkih sankcija, i može imati posljedice za međunarodne bankarske transfere, poslovanje i odnose s partnerima iz SAD-a i zemalja koje usklađuju sankcioni režim, dok daljnje tumačenje i primjenu detalja iz objave pružaju nadležna tijela i pravni savjetnici