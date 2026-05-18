Slovenski medij objavio nove detalje afere Viaduct: Firma prodata nakon isplate 56 miliona eura iz BiH

Slovenski istraživački portal Necenzurirano.si objavio je nove detalje o kompaniji Viaduct iz Portoroža, koja je dobila arbitražni spor protiv Bosne i Hercegovine zbog neispunjenih obaveza Vlade Republike Srpske.

Prema navodima ovog medija, Viaduct je promijenio vlasnika svega nekoliko sedmica nakon što mu je isplaćena odšteta od 56 miliona eura. Dosadašnji vlasnici Boris Goljevšček i Vladimir Zevnik prodali su firmu kompaniji Nabirablinik sa sjedištem u Velikoj Britaniji, kojom upravlja makedonski državljanin Krste Blaževski.

Necenzurirano.si tvrdi da više činjenica ukazuje na to da su glavni akteri priče o Viaductu nakon isplate novca iz BiH odlučili “za sobom zatrti sve tragove”.

“Blaževski, novi vlasnik Viaducta, dio je međunarodne grupe koja je u prošlosti preuzela brojne slovenske kompanije, koje su potom završile u likvidaciji ili stečaju. Zajedno s njima nestala je i poslovna dokumentacija. Sličan scenario bi se sada mogao dogoditi i s Viaductom”, navodi slovenski portal.

Posebno im je indikativno to što je firma prodata za milion eura, iako je neposredno prije toga po arbitražnoj presudi naplatila 56 miliona eura.

Prema pisanju Necenzurirano.si, u dokumentima se ne navodi odakle će doći novac za kupovinu kompanije. Zvanično bi ga trebala platiti kompanija Montreal International, koju je Blaževski registrovao na adresi za virtuelne kancelarije u Londonu krajem prošlog augusta, nekoliko sedmica nakon što je Viaduct dobio odštetu od BiH.

Slovenski medij piše da bi činjenica da su bivši vlasnici iz cijele priče izvukli samo milion eura mogla ukazivati na to da su Goljevšček i Zevnik “posudili” svoje ime za interese drugih, mnogo većih aktera.

Kako navode, javnosti još nije poznato ko je sve došao do novca iz BiH. Goljevšček je ranije javno izjavio da on i Zevnik nisu imali sredstva za vođenje arbitražnog spora, zbog čega su se obratili Vannin Capitalu, fondu koji im je osigurao dio novca za postupak. Nije poznato kako su se vlasnici Viaducta i fond dogovorili o raspodjeli primljene odštete.

Necenzurirano.si navodi da bi odgovor na dio tih pitanja mogao biti u finansijskim izvještajima Viaducta. Prema tim izvještajima, kompanija, koja godinama nije poslovala, prošle godine je ostvarila 5,5 miliona eura “ostalih prihoda”, što odgovara približno deset posto dosuđene odštete.

Međutim, taj novac više nije u kompaniji. Većina sredstava, oko 4,4 miliona eura, otišla je na finansijske rashode, oko 900.000 eura na “ostale rashode”, dok je evidentirano i 250.000 eura troškova usluga.

“Krajem prošle godine, kada je Blaževski već bio direktor i vlasnik, Viaduct više nije imao ni eura na svom računu”, navodi Necenzurirano.si.

Slovenski portal ističe da i dalje nije poznato kako je novac raspodijeljen, ali tvrdi da je isplata izvršena na račun banke u Sjedinjenim Američkim Državama. To je, kako navode, otvorilo sumnje da je novac mogao biti korišten za lobiranje Republike Srpske kod administracije Donalda Trumpa.

U Bosni i Hercegovini se nakon izgubljene arbitraže vodi javna rasprava o odgovornosti za ovaj slučaj. Opozicija u Republici Srpskoj optužuje entitetsku vlast za pogrešne odluke u vezi s koncesijama i lošu reakciju u postupku, dok vlast odgovornost prebacuje na institucije BiH i pravno zastupanje države.